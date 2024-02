Hải Phòng: Cháy nhà lúc nửa đêm, 3 mẹ con tử vong

Khoảng 3 giờ sáng nay (1.2) tại xã Cổ Am, H.Vĩnh Bảo (TP.Hải Phòng) xảy ra vụ cháy nhà, khiến 4 người trong một gia đình thương vong.

Ngôi nhà bị cháy khiến 3 mẹ con tử vong GIANG LINH

Nhận được thông tin, Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ Công an TP.Hải Phòng điều động 2 xe chữa cháy cùng nhiều cán bộ, chiến sĩ, phối hợp với Công an H.Vĩnh Bảo và Công an H.Tiên Lãng dập lửa, ứng cứu.

Thời điểm xảy ra cháy, chồng chị Phạm Thị Xoan (43 tuổi, quê Thanh Hóa) vắng nhà. Chị Xoan đang ngủ cùng 3 người con gồm: con gái lớn 16 tuổi, con trai 8 tuổi và con gái út 6 tuổi. Lửa bùng phát dữ dội khiến chị Xoan và 2 con nhỏ không thoát được ra ngoài nên tử vong.

Riêng con gái lớn của chị Xoan liều mình băng qua lửa, chạy thoát được ra ngoài. Nạn nhân đang điều trị tại Bệnh viện đa khoa Diêm Điền (tỉnh Thái Bình).

Theo cơ quan chức năng, vài năm nay, vợ chồng chị Xoan đến thuê nhà tại xã Cổ Am (H.Vĩnh Bảo, TP.Hải Phòng) vừa ở vừa bán cháo. Ngôi nhà xảy ra cháy vừa được vợ chồng chị Xoan thuê được ít tháng.

Nhà chức trách bước đầu xác định nguyên nhân gây cháy nhà là do chập điện.

Hiện vụ cháy được Công an H.Vĩnh Bảo phối hợp với các phòng nghiệp vụ Công an TP.Hải Phòng làm rõ.