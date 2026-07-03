Hải Phòng chỉ đạo khẩn chống bão Maysak, một đặc khu cần lưu ý đặc biệt

Áp thấp nhiệt đới tại vùng biển phía tây bắc đặc khu Hoàng Sa đã mạnh lên thành cơn bão số 1 năm 2026, tên quốc tế là Maysak. Dự báo đến ngày 5.7.2026, bão di chuyển theo hướng Bắc Tây Bắc, sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão cấp 8 (62 - 74 km/h), giật cấp 10, ảnh hưởng trực tiếp đến vùng biển Quảng Ninh - Hải Phòng với cấp độ rủi ro thiên tai đạt cấp 3.

Trước diễn biến phức tạp, lãnh đạo thành phố yêu cầu thủ trưởng các sở, ban, ngành và chủ tịch UBND các cấp tuyệt đối không lơ là, chủ quan, đặt mục tiêu bảo đảm an toàn tính mạng nhân dân lên trên hết.

Theo đó, UBND các xã, phường, đặc khu được yêu cầu chủ động rà soát phương án, tổ chức sơ tán và di dời dân cư tại các khu vực trũng thấp, nguy cơ sạt lở hoặc nhà ở xung yếu trước khi bão đổ bộ, đặc biệt lưu ý nhóm đối tượng yếu thế.

Đối với vùng ven biển, các địa phương phải hoàn thành việc hướng dẫn tàu thuyền, lồng bè vào nơi trú tránh an toàn trước 12 giờ ngày 4.7 (riêng đặc khu Bạch Long Vĩ hoàn thành trước 24 giờ ngày 3.7), tuyệt đối không để người ở lại trên các phương tiện.

Đặc khu Bạch Long Vĩ phải hoàn thành sớm hơn 12 tiếng so với các địa phương khác vì là đảo tiền tiêu nằm xa đất liền nhất trong vịnh Bắc bộ, là nơi đầu tiên phải hứng chịu ảnh hưởng trực tiếp nếu bão số 1 (Maysak) di chuyển từ biển vào vùng biển Quảng Ninh - Hải Phòng.

Bộ đội Biên phòng TP.Hải Phòng đã khẩn trương triển khai các biện pháp phòng, chống bão Ảnh: Cổng thông tin điện tử TP.Hải Phòng

Bên cạnh đó, Ban Chi huy Bộ đội Biên phòng thành phố có nhiệm vụ kiểm đếm, quản lý chặt chẽ hoạt động của tàu thuyền, giữ liên lạc thường xuyên với các chủ phương tiện. Các sở chuyên trách như Sở Nông nghiệp và Môi trường, Sở Xây dựng được giao trực tiếp chỉ đạo kiểm tra an toàn đê điều, hệ thống tiêu thoát nước đô thị và lên phương án di dời dân tại các chung cư cũ, yếu.

Cảng vụ Hàng hải Hải Phòng cùng các cơ quan thông tấn báo chí địa phương cũng tăng cường phối hợp hướng dẫn tàu thuyền neo đậu và liên tục cập nhật, nâng cao thời lượng đưa tin về diễn biến bão.

Tại vùng đồi núi, cần rà soát an toàn các hầm mỏ, hồ chứa thủy điện, thủy lợi và sẵn sàng xử lý các điểm giao thông ngập sâu, sạt lở.

Bão số 1 (bão Maysak) giật cấp 10, hướng vào Quảng Ninh

Lãnh đạo thành phố nhấn mạnh, thủ trưởng các sở, ban, ngành thành phố và chủ tịch UBND các xã, phường, đặc khu chịu trách nhiệm trước chủ tịch UBND thành phố nếu để xảy ra thiếu trách nhiệm trong tham mưu, lãnh đạo, chỉ đạo gây thiệt hại về tính mạng và tài sản của nhân dân.



Bộ đội Biên phòng TP.Hải Phòng phối hợp thông báo, kiểm đếm toàn bộ tàu thuyền, hướng dẫn ngư dân chủ động vào nơi tránh trú an toàn Ảnh: Cổng thông tin điện tử TP.Hải Phòng

Bão số 1 (bão Maysak) giật cấp 10, hướng vào Quảng Ninh



