Hải Phòng: Công an H.Tiên Lãng bắt giữ 60 kg pháo hoa, pháo nổ, 1 khẩu súng

Ngày 26.12, tin từ Công an TP.Hải Phòng cho biết, thực hiện cao điểm phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm, vi phạm pháp luật về vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ, pháo, "đèn trời" trước, trong và sau Tết Nguyên đán Giáp Thìn năm 2024, Công an H.Tiên Lãng (TP.Hải Phòng) liên tiếp bắt giữ 2 vụ liên quan pháo nổ và vũ khí.

Phạm Văn Hoàng bị bắt giữ cùng 42 kg pháo hoa, pháo nổ CACC

Trước đó, vào hồi 22 giờ 10 phút ngày 23.12, tại thôn Trâm Khê, xã Đại Thắng, công an huyện này phối hợp cùng Phòng Cảnh sát kinh tế Công an TP.Hải Phòng phát hiện, bắt quả tang Phạm Văn Hoàng (32 tuổi, ở xã Đại Thắng, H.Tiên Lãng, TP.Hải Phòng) điều khiển xe mô tô BKS 15B1- 643.02 chở 40 kg pháo hoa và pháo nổ do nước ngoài sản xuất đang trên đường về nhà riêng cất giấu.

Khám xét khẩn cấp nơi ở của Hoàng, công an thu giữ thêm 2 kg pháo nổ và pháo hoa.

Vũ Văn Hiển bị bắt về hành vi tàng trữ trái phép 1 khẩu súng côn xoay, 6 viên đạn, 21 quả pháo nổ CACC

Trước đó, vào sáng ngày 18.12, Công an H.Tiên Lãng bắt quả tang Vũ Văn Hiển (26 tuổi, ở xã Kiến Thiết, H.Tiên Lãng, TP.Hải Phòng) tàng trữ trái phép 1 khẩu súng côn xoay, 6 viên đạn, 21 quả pháo nổ có trọng lượng khoảng 10 kg cùng nhiều tang vật, nguyên liệu để sản xuất pháo và khoảng 7 kg pháo bản thành phẩm.



Hiện, Cơ quan CSĐT Công an H.Tiên Lãng đang phối hợp với các phòng nghiệp vụ công an thành phố tiếp tục điều tra, xử lý 2 đối tượng theo quy định pháp luật.