Hải Phòng: Công bố giải chạy chinh phục đỉnh núi Thiên Văn gây quỹ vì người nghèo

Ngày 10.8, tại trường quay S3 Đài PTTH Hải Phòng, UBND Q.Kiến An (Hải Phòng) tổ chức công bố giải "Marathon Kiến An Charity fun run 2 - 2024" - giải chạy chinh phục đỉnh núi Thiên Văn lần thứ 2, gây quỹ vì người nghèo và chào mừng 30 năm ngày thành lập quận (18.8.1994 - 18.8.2024).

Phó chủ tịch UBND Q.Kiến An Nguyễn Phong Doanh thông tin về giải chạy GIANG LINH

Phó chủ tịch thường trực UBND Q.Kiến An, Trưởng ban Tổ chức giải, ông Nguyễn Phong Doanh cho biết, đây là năm thứ 2 liên tiếp quận tổ chức giải chạy chinh phục đỉnh núi Thiên Văn ở cự ly chạy 3.000 m và 10.000 m. Năm 2023 là năm đầu tiên, giải chạy đã thu hút được hơn 2.000 VĐV, bao gồm cả VĐV bán chuyên nghiệp và không chuyên tham gia. Tổng số tiền thu được hơn 200 triệu đồng, UBND Q.Kiến An đã trích 75 triệu đồng trợ giúp cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn quận; tặng quà tết cho các hộ gia đình nghèo… với tổng số tiền 139 triệu đồng. Số tiền còn lại, Q.Kiến An trao lại cho UBMTTQ Việt Nam thành phố gây quỹ làm từ thiện.

Cũng theo ông Doanh, giải chạy 2024 được chính thức diễn ra vào sáng ngày 18.8 tới; điểm xuất phát tại nhà thi đấu thể thao đa năng Q.Kiến An và đích đến là Đài thiên văn trên đỉnh núi Thiên Văn. Đối tượng tham gia là những người yêu thích bộ môn chạy bộ từ 16 tuổi trở lên, không phân biệt lứa tuổi, nghề nghiệp, bao gồm cả người nước ngoài đang sinh sống tại Việt Nam. Ngoại trừ các VĐV điền kinh chuyên nghiệp.

Các runner tham gia giải chạy chinh phục đỉnh núi Thiên Văn 2024 GIANG LINH

Đến ngày 10.8, Ban tổ chức giải chạy đã ghi nhận trên 500 runner đăng ký và dự kiến giải chạy lần 2 quy tụ hơn 2.000 runner.

Giải chạy Kiến An Charity Fun Run 2 - 2024 được UBND Q.Kiến An tổ chức nhằm khuyến khích người dân rèn luyện thể dục, thể thao và lan tỏa tinh thần "Thể thao vì cộng đồng, vì người nghèo". Đồng thời là cơ hội để quận giới thiệu, quảng bá về nét đẹp của núi Thiên Văn.