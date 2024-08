Hải Phòng cưỡng chế 5 hộ dân để thực hiện dự án xây dựng vườn hoa

Sáng 14.8, UBND Q.Ngô Quyền (TP.Hải Phòng) đã thực hiện quy trình theo quy định và triển khai lực lượng, tổ chức cưỡng chế thu hồi đất của UBND P.Đằng Giang do 5 hộ dân đang sử dụng để thực hiện dự án xây dựng vườn hoa.

Trước đó, chiều qua 13.8, ban thực hiện cưỡng chế đã tổ chức tuyên truyền, vận động, đối thoại với các hộ gia đình, cá nhân không chấp hành bàn giao mặt bằng thực hiện dự án xây dựng vườn hoa (tại khu vực miếu An Đà, P.Đằng Giang, Q.Ngô Quyền).

Toàn cảnh việc cưỡng chế thu hồi đất đối với 5 hộ dân để thực hiện dự án vườn hoa tại Q.Ngô Quyền C.T.V

Dự án xây dựng vườn hoa tại khu vực miếu An Đà được UBND TP.Hải Phòng phê duyệt tại quyết định số 1966 ngày 10.7.2023, diện tích đất phải giải phóng mặt bằng là 7.077 m2 tương ứng với 2 tổ chức và 19 hộ dân.

Mục tiêu của dự án nhằm chỉnh trang, nâng cấp đô thị trung tâm, tạo cảnh quan và các công trình phúc lợi xã hội có giá trị văn hóa; cải thiện thực trạng các khu vực đất trống, đất sử dụng không hiệu quả, góp phần nâng cao chỉ tiêu cây xanh đô thị phục vụ đời sống tinh thần của nhân dân trong khu vực nội thành. Dự án góp phần hiện đại hóa đô thị Hải Phòng theo hướng xanh, văn minh, hoàn thành các tiêu chí đô thị loại 1.

Thời gian qua, UBND Q.Ngô Quyền đã tập trung tuyên truyền, vận động các tổ chức, hộ gia đình có đất thu hồi chấp hành bàn giao mặt bằng thực hiện dự án. Tính đến ngày 12.8 đã hoàn thành giải phóng mặt bằng đối với 2 tổ chức và 14/19 hộ dân; còn 5/19 hộ dân sử dụng trên đất của UBND P.Đằng Giang nhưng chưa chấp hành bàn giao mặt bằng.

Việc cưỡng chế diễn ra an toàn, đảm bảo đúng trình tự, quy định của pháp luật C.T.V

UBND Quận Ngô Quyền đã thực hiện đầy đủ trình tự, thủ tục, hồ sơ, báo cáo UBND TP.Hải Phòng để tổ chức cưỡng chế thu hồi đất đảm bảo quy định pháp luật. Chính quyền đã kiên trì tuyên truyền, vận động, giải thích để tạo sự đồng thuận của các hộ dân. Tuy nhiên, đến 17 giờ ngày 13.8, 5 hộ dân vẫn chưa chấp hành bàn giao mặt bằng để thực hiện dự án..

Để đảm bảo giải phóng mặt bằng thực hiện dự án, UBND Q.Ngô Quyền đã thực hiện quy trình theo quy định và triển khai lực lượng, tổ chức cưỡng chế thu hồi đất của UBND P.Đằng Giang do 5 hộ dân đang sử dụng. Quá trình cưỡng chế diễn ra theo trình tự, thủ tục quy định, đảm bảo an ninh trật tự, an toàn tuyệt đối tại khu vực, không có đối tượng chống người thi hành công vụ.

Ngay sau khi hoàn thành việc cưỡng chế, UBND Q.Ngô Quyền đã bàn giao cho chủ đầu tư để quản lý và tổ chức thi công dự án theo kế hoạch.