Hải Phòng: Đang làm quy trình đình chỉ sinh hoạt Đảng đối với ông Đỗ Hữu Ca

Ông Đỗ Hữu Ca sau khi về hưu theo chế độ đã sinh hoạt Đảng tại tổ dân phố Lô 28D, P.Đằng Lâm, Q.Hải An.

Tuy nhiên, do ông Ca nguyên là Thường vụ Thành ủy Hải Phòng nên Quận ủy Hải An đang xin ý kiến và chờ hướng dẫn của Thành ủy Hải Phòng về quy trình, thủ tục, thẩm quyền cũng như các bước theo quy định của Đảng để ra quyết định đình chỉ sinh hoạt Đảng đối với ông Ca.

GIANG LINH

Cũng theo Ủy ban Kiểm tra Quận ủy Hải An, việc khai trừ Đảng đối với đảng viên Đỗ Hữu Ca sẽ phụ thuộc vào bản án của tòa tuyên sau khi vụ án kết thúc điều tra và đưa ra xét xử.

Như Thanh Niên đã đưa tin, thiếu tướng Đỗ Hữu Ca, cựu Giám đốc Công an TP.Hải Phòng, vừa bị Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Quảng Ninh khởi tố, bắt tạm giam với cáo buộc "lừa đảo chiếm đoạt tài sản".

CTV

Theo nguồn tin của Thanh Niên, ông Ca được cho là nhận 35 tỉ đồng mà bị can Trương Xuân Đước (52 tuổi, trú tại 281 Lũng Đông, P.Đằng Hải, Q.Hải An, TP.Hải Phòng) đưa cho để nhờ chạy án. Tuy nhiên, phi vụ không thành, tướng Ca không chạy án mà giữ lại số tiền nói trên để phục vụ mục đích cá nhân.



Sau khi Đước bị Công an Quảng Ninh khởi tố, bắt tạm giam về tội danh "mua bán trái phép hóa đơn, chứng từ nộp ngân sách nhà nước", người thân của Đước đã tố cáo thiếu tướng Đỗ Hữu Ca có hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Đước được biết đến là ông trùm của cả chục công ty "ma" rải khắp TP.Hải Phòng và Quảng Ninh, chuyên hợp thức hóa hồ sơ, mua bán hóa đơn VAT, chứng từ của Nhà nước.