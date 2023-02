Vì sao thiếu tướng Đỗ Hữu Ca bị Công an Quảng Ninh bắt khẩn cấp ?

Mở rộng điều tra từ sai phạm tại Công ty Nhiệt điện Đông Triều

Năm 2021, Công an tỉnh Quảng Ninh phát hiện một số sai phạm trong đấu thầu mua bán vật tư, thiết bị xảy ra tại Công ty Nhiệt điện Đông Triều - TKV. Căn cứ kết quả điều tra, ngày 28.4.2022, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Quảng Ninh đã khởi tố vụ án "lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong thi hành công vụ; vi phạm quy định đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng".

Quá trình điều tra, ngoài các sai phạm liên quan đến người của Công ty Nhiệt điện Đông Triều, nhà chức trách đã làm rõ đường dây mua bán trái phép hóa đơn nhằm mục đích trốn thuế. Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Ban Chỉ đạo phòng chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh Quảng Ninh, Công an tỉnh này đã điều tra mở rộng vụ án. Từ đó, ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thực hiện lệnh bắt giữ đối với một số đối tượng có liên quan.

Ông Trương Xuân Đước (52 tuổi, quê xã Đại Bản, H.An Dương; thường trú tại số nhà 281 Lũng Bắc, P.Đằng Hải, Q.Hải An, TP.Hải Phòng) là Giám đốc Công ty Cổ phần xây dựng hạ tầng Thái Bình Dương (trụ sở tại số 16, tổ 65, khu 5, P.Bạch Đằng, TP.Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh) được xác định là đối tượng câu kết với Công ty Nhiệt điện Đông Triều trong việc vụ mua bán trái phép hóa đơn. Từ năm 2005 - 2021, Đước đã thành lập và mua lại 10 công ty nhằm hợp thức hóa hồ sơ, mua bán hóa đơn giá trị gia tăng.

Ngoài vỏ bọc hoạt động trong lĩnh vực xây dựng, Đước mở nhiều công ty "ma" tại Hải Phòng và Quảng Ninh, nhằm mua bán trái phép hóa đơn giá trị gia tăng với số tiền rất lớn. Đầu tháng 2.2023, Đước bị Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Quảng Ninh bắt giữ ngay trên đường trở về nhà tại tổ dân phố số 3, đường Lũng Đông, P.Đằng Hải, Q.Hải An.

Ngay sau khi bị bắt, công an di lý Đước về nhà riêng tại số nhà 281 đường Lũng Đông, đọc lệnh bắt khẩn cấp và lệnh khám xét nhà riêng. Từ thông tin Đước khai nhận, tối 18.2, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Quảng Ninh phối hợp với Bộ Công an và các đơn vị liên quan thực hiện lệnh bắt khẩn cấp đối với thiếu tướng Đỗ Hữu Ca; đồng thời thực hiện lệnh khám xét tư gia của vị tướng này tại quê nhà (xã Kênh Giang, H.Thủy Nguyên, TP.Hải Phòng) và ngôi nhà số 24 lô 18D Lê Hồng Phong (P.Đằng Lâm, Q.Hải An).

Danh sách 10 công ty "ma" của "ông trùm" buôn bán hóa đơn

Đầu những năm 2000, tại các xã Hồng Phong và Đại Bản (H.An Dương, TP.Hải Phòng), phong trào lập công ty "ma" nhằm mục đích mua bán hóa đơn trục lợi nở rộ. Nhiều người không biết chữ, ốm đau nằm liệt giường, trong một ngày đẹp trời cũng được các đối tượng không quen biết tìm đến thuê làm giám đốc.

Tổ trưởng Tổ dân phố số 3 (đường Lũng Đông, P.Đằng Hải, Q.Hải An) cho biết Đước về địa phương mua đất, xây nhà và sinh sống tại đây cho đến khi bị bắt là được gần 20 năm. Đước có sở thích đốt pháo vào đêm giao thừa nên hằng năm, cứ đến đêm giao thừa là Công an P. Đằng Hải phải cử công an khu vực chốt ở trước nhà Đước, ngăn không cho đốt pháo.

Nhận thấy đây là cơ hội đổi đời, từ năm 2005 - 2021, Trương Xuân Đước đã thành lập và đứng danh giám đốc của tổng cộng 10 công ty "ma" có trụ sở rải khắp địa bàn Hải Phòng và Quảng Ninh.

Các công ty này gồm: Công ty cổ phần xây dựng Thăng Long Hải Phòng (địa chỉ xã Văn Phong, H.Cát Hải, TP.Hải Phòng); Công ty cổ phần đầu tư và phát triển số 6, Công ty cổ phần đầu tư và nạo vét đường thủy Haco 6 và Công ty cổ phần xây dựng và phát triển hạ tầng Licogi 22 (cùng địa chỉ tại xã Lại Xuân, H.Thủy Nguyên, TP.Hải Phòng); Công ty cổ phần xây dựng hạ tầng Thái Bình Dương (địa chỉ P.Bạch Đằng, TP.Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh); Công ty cổ phần đầu tư xây dựng và phát triển đô thị Hải Phòng, Công ty TNHH thương mại và kim khí Trường Thành và Công ty cổ phần đầu tư thương mại thiết bị và xây dựng Hải Phòng (cùng địa chỉ tại xã Minh Tân, H.Kiến Thụy, TP.Hải Phòng); Công ty TNHH thương mại và sản xuất Gia Bảo (địa chỉ Khu 1, Lũng Đông, P.Đằng Hải, Q.Hải An) và Công ty cổ phần Khánh Dung (địa chỉ xã Đại Bản, H.An Dương, TP.Hải Phòng).

"Chạy án" bất thành, tướng Ca vướng vòng lao lý

Biết bản thân đang bị Cơ quan điều tra - Công an tỉnh Quảng Ninh "đặt trong tầm ngắm" về những hoạt động làm ăn phi pháp của mình, cuối năm 2022, đầu năm 2023, Đước tìm mọi cách và sẵn sàng "chi mạnh tay" để thoát tội.

Theo nguồn tin riêng của Thanh Niên, vì có quen biết từ trước nên sau khi Đước ngỏ lời, thiếu tướng Đỗ Hữu Ca đã đồng ý giúp "chạy án". Số tiền mà Đước đã "tạm ứng" trước cho ông Ca được cho là lên đến con số hàng chục tỉ đồng. Tuy nhiên, vụ việc không thành, Đước bị bắt và đã khai ra mọi việc. Tướng Ca sau đó đã bị Cơ quan An ninh điều tra mời làm việc.

Ngay sau khi củng cố hồ sơ, tài liệu và lời khai liên quan của các đối tượng, Bộ Công an đã chỉ đạo Công an tỉnh Quảng Ninh điều tra, làm rõ hành vi của ông Đỗ Hữu Ca cũng như các đối tượng liên quan đến vụ án mua bán hóa đơn do Trương Xuân Đước cầm đầu. Đến đêm 18.2, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Quảng Ninh đã thực hiện lệnh bắt khẩn cấp và khám xét tư gia thiếu tướng Đỗ Hữu Ca.