Hải Phòng: Đăng tin sai sự thật trên Facebook, nam thanh niên bị phạt 10 triệu đồng

Ngày 19.8, Công an TP.Hải Phòng cho biết, Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an TP.Hải Phòng vừa lập biên bản, ra quyết định xử phạt H.Đ.H.L (trú tại Q.Ngô Quyền, TP.Hải Phòng) 10 triệu đồng về hành vi đăng tin sai sự thật trên Facebook, ảnh hưởng đến uy tín của Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam và Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.Hải Phòng.

Làm việc với cơ quan công an, anh L. đã thừa nhận thông tin đăng tải có nội dung xuyên tạc, sai sự thật, gây ảnh hưởng xấu đến uy tín của 2 cơ quan nhà nước nói trên. Anh L. đã xóa các bài viết vi phạm và viết bản cam kết không tái phạm.

Tuy nhiên, hành vi của anh L. đã vi phạm Khoản 1, Điều 101 Nghị định số 15/2020/NĐ-CP ngày 3.2.2020 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bưu chính, viễn thông, tần số vô tuyến điện, công nghệ thông tin và giao dịch điện tử.

Căn cứ vào quy định trên, Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao đã xử phạt anh H.Đ.H.L vì hành vi đăng tin sai sự thật.