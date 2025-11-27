Hải Phòng điểm đến bốn mùa với sức hút không thể chối từ

Diễn ra sôi động từ tháng 11, chuỗi hoạt động quảng bá du lịch do Sở VH-TT-DL Hải Phòng triển khai đã tạo hiệu ứng tích cực, đặc biệt sau Hội nghị xúc tiến điểm đến du lịch Hải Phòng 2025. Sự kiện thu hút hơn 250 đơn vị lữ hành trong và ngoài nước, cùng các doanh nghiệp hàng không, dịch vụ và truyền thông cho thấy Hải Phòng đang bước vào giai đoạn "tăng tốc" để khẳng định vị thế mới của mình trên bản đồ du lịch Việt Nam.

Rừng ngập mặn Bàng La: 'Viên ngọc xanh' được đánh thức

Trong chương trình khảo sát điểm đến, các đoàn lữ hành đã tham quan rừng ngập mặn Bàng La (đặc khu Đồ Sơn) khu sinh thái rộng hàng trăm ha vẫn giữ nguyên vẻ hoang sơ. Đây là tài nguyên độc đáo đang được xây dựng thành sản phẩm du lịch sinh thái mới, kết nối cùng tuyến du lịch tâm linh gồm: chùa Hang, chùa Tháp Tường Long… tạo thành hành trình trải nghiệm "biển - rừng - thiền" hấp dẫn.

Du khách tham quan rừng ngập mặn Bàng La

Nhiều du khách cho biết Hải Phòng gây bất ngờ vì không chỉ có biển, mà còn sở hữu hệ sinh thái đa dạng như các tỉnh miền Tây. Khách có thể sáng khám phá rừng ngập mặn, trưa ăn hải sản tại Đồ Sơn, chiều trở về phố cổ nghỉ ngơi, dạo chơi, thưởng thức foodtour Hải Phòng, một trong những sản phẩm du lịch đặc trưng nổi bật.

Du khách tham quan rừng ngập mặn Bàng La

Trong hội nghị kết nối hàng không - du lịch, các đại biểu đánh giá Cảng hàng không quốc tế Cát Bi đang đóng vai trò then chốt khi kết nối Hải Phòng với hầu hết các trung tâm du lịch lớn trong nước: TP.HCM, Đà Nẵng, Đà Lạt, Phú Quốc, Cam Ranh…

Quốc tế, hiện đã có các đường bay đến Incheon (Hàn Quốc), Lệ Giang - Nam Ninh - Côn Minh (Trung Quốc), và đang xúc tiến mở các tuyến mới đi Nhật Bản, Singapore. Đại diện Cảng Cát Bi cho biết đang tăng tần suất chuyến bay, xây dựng các gói "du lịch hàng không trọn gói", đồng thời quảng bá hình ảnh du lịch Hải Phòng tại nhà ga và trên máy bay.

Bên cạnh quảng bá, Hải Phòng đẩy mạnh đào tạo và nâng cấp dịch vụ. Trong tháng 10 và 11, các lớp tập huấn dành cho doanh nghiệp và hộ kinh doanh foodtour được tổ chức liên tục. Từ cách trình bày món ăn, giao tiếp với du khách đến xây dựng thương hiệu bền vững… đều được quan tâm nhằm đem lại trải nghiệm tốt nhất cho khách.

"Không chỉ ăn ngon mà phải thấy vui, cảm thấy được chào đón", bà Phan Thị Bính (Công ty Bính Ốc 96) chia sẻ, coi đó là chìa khóa để giữ chân du khách và biến foodtour Hải Phòng trở thành "đặc sản cảm xúc".

Điểm đến lễ hội bốn mùa

Theo Phó Chủ tịch UBND TP.Hải Phòng Nguyễn Minh Hùng, thành phố đang xây dựng hoàn chỉnh mô hình du lịch lễ hội theo từng mùa. Mùa Xuân: Lễ hội chùa Côn Sơn, chùa Hào Xá, hát Đúm Thủy Nguyên… Mùa Hạ: Hoa Phượng Đỏ, du lịch biển Đồ Sơn - Cát Bà. Mùa Thu: Lễ hội Côn Sơn - Kiếp Bạc. Mùa Đông: Lễ hội Đền Trạng Trình Nguyễn Bỉnh Khiêm.

Cùng với đó là các sản phẩm du lịch mang dấu ấn phát triển đô thị như: nhà hát thành phố, ga Hải Phòng, khu đô thị Bắc Sông Cấm, đảo Vũ Yên… góp phần tạo nên "bản sắc du lịch Hải Phòng" riêng biệt.

Hải Phòng định vị trở thành điểm đến du lịch mới hấp dẫn tại khu vực phía bắc

Tính đến tháng 10.2025, Hải Phòng đã đón 12.8 triệu lượt khách, trong đó gần 1 triệu lượt khách quốc tế, tăng khoảng 10% so với cùng kỳ năm 2024. Đây được coi là nền tảng quan trọng để thành phố tiến tới mục tiêu trở thành điểm đến du lịch trọng điểm phía bắc, cùng Hà Nội, Quảng Ninh và Ninh Bình tạo nên "tứ giác du lịch vàng".

Với chiến lược phát triển bền vững, đa dạng sản phẩm, nâng cao trải nghiệm và đầu tư bài bản vào hạ tầng, Hải Phòng không chỉ muốn thu hút du khách một lần mà hướng tới trở thành "điểm đến bốn mùa", nơi mỗi chuyến ghé thăm đều là một hành trình mới.