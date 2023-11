Hải Phòng: Điều tra vụ người phụ nữ gây náo loạn trụ sở công an xã

Ngày 26.11, Cơ quan CSĐT Công an H.An Dương đang làm rõ hành vi của bà Lê Thị Thủy (26 tuổi, quê Thanh Hóa; tạm trú tại TT.An Dương, H.An Dương, TP.Hải Phòng) xông vào trụ sở Công an xã An Đồng gây náo loạn vào chiều qua (25.11).

Hình ảnh ghi lại cảnh bà Lê Thị Thủy gây náo loạn tại trụ sở Công an xã An Đồng, H.An Dương (TP.Hải Phòng) vào chiều 25.11 C.T.V

Theo cơ quan chức năng, sáng 25.11, Thủy đi xe ô tô BS 36A - 522.93 đến Công an xã An Đồng trình báo về việc xảy ra xích mích với một người tên Hải làm cùng câu lạc bộ chăm sóc sức khỏe vào ngày 23.10. Câu lạc bộ chăm sóc sức khỏe do bà Thủy điều hành có địa chỉ tại chợ Vĩnh Khê (xã An Đồng).

Trình báo xong, bà Thủy ra về và sau đó quay trở lại trụ sở Công an xã An Đồng lúc gần 16 giờ cùng ngày với một người đàn ông. Cả hai tìm gặp trưởng công an xã để yêu cầu sớm giải quyết vụ việc nhưng không gặp được.

Khi nhìn thấy một người dân đi vào trụ sở, bà Thủy lớn tiếng chửi bới: "Gọi thằng trưởng công an xã ra đây gặp tao, không phải trốn. Cán bộ ở đây chết hết rồi à?…", rồi đuổi người dân đó ra khỏi trụ sở.

Không dừng lại ở đó, bà Thủy còn đạp đổ hàng loạt xe máy đang dựng tại sân UBND xã và thách thức lực lượng chức năng.

Trước hành vi coi thường pháp luật, gây náo loạn tại cơ quan công quyền, Công an xã An Đồng cùng Đội nghiệp vụ Công an H.An Dương đã nhanh chóng bắt giữ đối tượng.

Đến 1 giờ sáng nay (26.11) sau khi thiết lập xong hồ sơ, cơ quan điều tra đã bàn giao bà Thủy cho gia đình đưa về.

Trao đổi với PV Báo Thanh Niên, ông Đinh Văn Quyền, Chủ tịch UBND xã An Đồng, cho biết xã An Đồng là xã vùng ven của TP.Hải Phòng; ngoài người dân bản địa, còn có nhiều người từ các nơi khác đến đây sinh sống, nên tiềm ẩn nguy cơ cao mất an ninh trật tự.

"Sau vụ việc nói trên, xã sẽ rà soát lại toàn bộ các cơ sở kinh doanh, dịch vụ, lưu trú trên địa bàn, trong đó bao gồm cả cơ sở câu lạc bộ chăm sóc sức khỏe của bà Lê Thị Thủy", ông Quyền nói.