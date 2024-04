Hải Phòng: Doanh nghiệp nổ mìn khai thác đá vượt mốc giới bị người dân chặn cổng

Ngày 29.1.2013, Công ty TNHH Kiên Ngọc đã được UBND TP.Hải Phòng cấp giấy phép khai thác khoáng sản số 246/GP-UBND tại dãy núi đá vôi Trại Sơn B, xã An Sơn, H.Thủy Nguyên để làm vật liệu xây dựng. Diện tích núi đá vôi được cấp phép 10,03 ha. Tuy nhiên, quá trình giải phóng mặt bằng; bồi thường, hỗ trợ người dân; bán kính an toàn nổ mìn cũng như hành lang chịu ảnh hưởng gặp khó do một số hộ dân chưa đồng thuận… khiến việc khai thác không được thực hiện.

Mỏ đá của Công ty TNHH Kiên Ngọc tại dãy núi đá vôi Trại Sơn B, xã An Sơn, H.Thủy Nguyên (TP.Hải Phòng) tạm dừng hoạt động từ đầu tháng 3 sau khi doanh nghiệp này nổ mìn vượt mốc giới, đá văng vào nhà dân, khói bụi mù mịt khiến người dân các thôn 5 và 6 (xã An Sơn) không chịu nổi đã kéo vào khai trường, chặn cổng phản đối GIANG LIN

Căn cứ kiến nghị của doanh nghiệp, UBND TP.Hải Phòng đã giao các sở, ngành liên quan cùng H.Thủy Nguyên kiểm tra thực địa, cắm mốc chỉ giới cho phần diện tích núi đá 4,75 ha đã đủ điều kiện khai thác.

Doanh nghiệp nổ mìn khai thác đá vượt mốc giới

Đầu tháng 3.2024, Công ty TNHH Kiên Ngọc bất ngờ mở rộng diện tích khai thác vượt ra khỏi mốc giới 4,75 ha, sang phần diện tích mỏ đã được cấp phép nhưng chưa đủ điều kiện khai thác, khiến đá văng xuống một số hộ dân thôn 5, thôn 6, xã An Sơn; bụi bay mù mịt.

Cho rằng doanh nghiệp coi thường sức khỏe, an toàn tính mạng con người cũng như làm hư hỏng mồ mả, hàng chục người dân xã An Sơn đã kéo vào văn phòng Công ty TNHH Kiên Ngọc phản đối, đồng thời ngăn chặn không cho các phương tiện hoạt động.

Ngay sau khi sự việc xảy ra, UBND H.Thủy Nguyên đã ra văn bản yêu cầu Công ty TNHH Kiên Ngọc tạm dừng hoạt động nổ mìn, chờ cơ quan chức năng thành phố kiểm tra, xác minh làm rõ.

Ngày 26.3, Văn phòng UBND TP.Hải Phòng ra văn bản số 121 kết luận của Phó chủ tịch thường trực UBND thành phố Lê Anh Quân sau khi ông Quân kiểm tra thực địa và nghe báo cáo của các sở, ngành liên quan cùng UBND H.Thủy Nguyên...

Nội dung kết luận nêu, Công ty TNHH Kiên Ngọc được quyền tiếp tục thực hiện khai thác khoáng sản theo luật định trong phạm vi có diện tích 4,75 ha (có tọa độ các điểm kèm theo) thuộc phạm vi diện tích khai thác khoáng sản của Công ty TNHH Kiên Ngọc đã được UBND thành phố cấp giấy phép khai thác.

Đối với diện tích mỏ còn lại trong diện tích đã được cấp quyền khai thác 10,03 ha nhưng nằm ngoài phạm vi 4,75 ha nói trên, chưa đủ thủ tục, điều kiện để khai thác, UBND TP.Hải Phòng yêu cầu Công ty TNHH Kiên Ngọc dừng ngay việc nổ mìn, khai thác khoáng sản; thực hiện nghiêm việc bảo vệ khoáng sản chưa khai thác cho đến khi nào hoàn tất thủ tục, điều kiện theo quy định.

UBND TP.Hải Phòng giao UBND H.Thủy Nguyên chủ trì cùng Sở Văn hóa -Thể thao Hải Phòng và đơn vị có chức năng tiến hành khảo sát, xác định, cắm mốc khoanh vùng khu vực bảo vệ di tích đối với hang Huyện ủy thuộc Cụm di tích Trại Sơn, xã An Sơn và hoàn thành trong tháng 4.2024.

Yêu cầu các sở TN-MT, Xây dựng, Công thương căn cứ chức năng, nhiệm vụ kiểm tra, giám sát hoạt động khai thác khoáng sản của Công ty TNHH Kiên Ngọc, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm (nếu có), phối hợp với UBND H.Thủy Nguyên giải quyết các nội dung kiến nghị, phản ánh của các tổ chức, cá nhân liên quan đến hoạt động khai thác khoáng sản của Công ty TNHH Kiên Ngọc theo luật định.

Người dân yêu cầu 4 vấn đề

Ngay sau khi Văn bản 121 được ban hành, ngày 3.4, UBND H.Thủy Nguyên đã tổ chức buổi tuyên truyền, đối thoại. Thành phần bao gồm các hộ dân ở thôn 5, thôn 6, xã An Sơn có đã có kiến nghị, đại diện lãnh đạo và các phòng, ban H.Thủy Nguyên cùng đại diện Công ty TNHH Kiên Ngọc.

Người dân thôn 5, thôn 6 xã An Sơn, H.Thủy Nguyên nêu ý kiến tại buổi tuyên truyền, đối thoại do UBND H.Thủy Nguyên tổ chức ngày 3.4 GIANG LINH

Trong buổi tuyên truyền, đối thoại, người dân thôn 5, thôn 6, xã An Sơn khẳng định không ngăn cấm Công ty TNHH Kiên Ngọc hoạt động khai thác khoáng sản. Tuy nhiên, mọi người đều mong muốn các cấp chính quyền, doanh nghiệp nổ mìn khai thác đá tại mỏ đá Trại Sơn B đưa ra phương án thỏa đáng cho người dân, giúp cho người dân ổn định cuộc sống.

Các ý kiến đều xoay quanh 4 vấn đề: Công ty TNHH Kiên Ngọc chấp hành thời gian cho nổ mìn khai thác đá theo đúng quy định và có cảnh báo để người dân biết tạm lánh; cắm mốc giới và bán kính an toàn trong phạm vi được phép khai thác mỏ đá; di chuyển toàn bộ nghĩa trang nhân dân ở gần chân núi ra vị trí khác; đền bù, hỗ trợ các hộ dân trong phạm vi bán kính an toàn nổ mìn và vùng chịu ảnh hưởng đối với khu vực mỏ có diện tích 10,03 ha; có biện pháp bảo vệ hang Huyện ủy - di tích lịch sử cấp thành phố năm 2005.

Đại diện Công ty TNHH Kiên Ngọc, ông Trần Văn Quynh, Phó giám đốc công ty, khẳng định đến thời điểm hiện tại, đơn vị đã thực hiện đền bù hỗ trợ cho 21 hộ gia đình nằm trong bán kính an toàn nổ mìn cũng như vùng bị ảnh hưởng khói bụi. Trong đó, hộ bị ảnh hưởng ít cũng nhận được 80 triệu đồng, còn hộ buộc phải di dời được đền bù hơn 4 tỉ đồng.

Đối với phạm vi khai thác 4,75 ha Công ty TNHH Kiên Ngọc đều cắm mốc giới; các hộ dân trong bán kính an toàn nổ mìn đã được hỗ trợ, bồi thường.

Đại diện Công ty TNHH Kiên Ngọc trả lời các ý kiến của nhân dân liên quan đến tính pháp lý và trình chiếu vành đai an toàn nổ mìn đã được nhà chức trách thẩm duyệt GIANG LINH

Về kiến nghị di chuyển nghĩa trang nhân dân gần chân núi, đại diện Công ty TNHH Kiên Ngọc nói không thể thực hiện bởi nghĩa trang nằm ở gần cửa hang Huyện ủy, lại trong vành đai an toàn nổ mìn của Công ty xi măng Phúc Sơn.

Đối với các trường hợp nằm trong bán kính an toàn nổ mìn nhưng không chịu nhận tiền bồi thường di chuyển, ông Trịnh Văn Chính, Trưởng phòng TN-MT H.Thủy Nguyên, cho biết tới đây huyện sẽ kiểm đếm và cưỡng chế di dời bắt buộc.