Hải Phòng: Dự án Tổ hợp TTTM chợ Sắt hơn 6.000 tỉ đồng tạm dừng thi công

Dự án Tổ hợp TTTM chợ Sắt được Công ty CP May - Diêm Sài Gòn đầu tư hơn 6.000 tỉ đồng xây dựng tại vị trí chợ Sắt cũ có diện tích 15.187,2 m2, thuộc P.Phan Bội Châu, Q.Hồng Bàng (TP.Hải Phòng). Đây được xem là vị trí đất đắc địa bậc nhất Hải Phòng với 3 mặt tiền có view nhìn ra sông, hồ Tam Bạc.

Ngày 14.5.2022, công trình được chủ đầu tư và UBND TP.Hải Phòng long trọng khởi công và dự kiến hoàn thành đưa vào hoạt động cuối năm 2024.

Dự án Tổ hợp TTTM, vui chơi giải trí, khách sạn 5 sao và văn phòng cho thuê xây dựng tại vị trí chợ Sắt cũ, được UBND TP.Hải Phòng xác định là công trình trọng điểm, đang tạm dừng thi công GIANG LINH

Theo thiết kế, công trình có 2 tòa tháp cao 146 m, gồm: 40 tầng nổi và 2 tầng hầm. Với kiến trúc độc đáo, hiện đại, công trình hứa hẹn có thể sánh ngang với các TTTM tầm cỡ trong khu vực với đầy đủ công năng; đáp ứng nhu cầu vui chơi giải trí, mua sắm thương mại, văn phòng cho thuê và lưu trú dành cho các đối tượng khách du lịch, các chuyên gia, thương gia khi đến đầu tư hợp tác với TP.Hải Phòng.

UBND TP.Hải Phòng xác định đây là tòa tháp đôi mang kiến trúc biểu tượng, phù hợp với định hướng quy hoạch phát triển thành phố đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2050.

Công trình dự kiến hoàn thành, đi vào hoạt động góp phần đắc lực và quan trọng để Hải Phòng hiện thực hóa mục tiêu trở thành TTTM, du lịch, dịch vụ lớn của cả nước.

Từ tháng 9.2023 đến nay, nhà thầu thi công dự án cho Công ty CP May - Diêm Sài Gòn tại Hải Phòng đã rút toàn bộ công nhân và máy móc GIANG LINH

Tuy nhiên, sau hơn 1 năm triển khai thi công cầm chừng, công trình tòa tháp đôi bất ngờ dừng thi công.

Nhà thầu đã tiến hành đổ đất, cát hoàn lại mặt bằng, cho rút toàn bộ công nhân và máy móc ra khỏi công trường từ tháng 9.2023. Dư luận cũng như dân nhân dân TP.Hải Phòng băn khoăn, lo ngại hàng nghìn m2 đất vàng nguy cơ bị bỏ hoang như một số dự án khác.

Theo ghi nhận của PV Thanh Niên, Dự án Tổ hợp TTTM chợ Sắt hiện đang trong tình trạng dừng thi công, các cửa ra vào công trường khóa chặt, bên trong khu đất triển khai dự án không bóng dáng người lao động, cỏ dại bắt đầu mọc.

Theo UBND Q.Hồng Bàng, dự án nói trên, mới được chủ đầu tư mới thi công được phần tường chắn tầng hầm bằng bê tông cốt thép.

Phối cảnh tòa tháp đôi Tổ hợp TTTM, vui chơi giải trí, khách sạn 5 sao và văn phòng cho thuê tại vị trí chợ Sắt cũ GIANG LINH

Ngày 5.10, Giám đốc Sở Xây dựng Hải Phòng Nguyễn Thành Hưng xác nhận Công ty CP May - Diêm Sài Gòn đang tạm dừng thi công dự án. Lý do tạm dừng, ông Hưng cho biết là do chủ đầu tư dự án cần bổ sung nội dung tầng hầm trong quy hoạch tỉ lệ 1/2.000 của Q.Hồng Bàng, để đồng bộ các quy hoạch, dự án với nhau.

Còn Phó chủ tịch UBND TP.Hải Phòng Lê Anh Quân cho biết, chủ đầu tư Dự án Tổ hợp TTTM chợ Sắt phải điều chỉnh lại thiết kế 2 tầng hầm sau khi Bộ Xây dựng có ý kiến liên quan đến công tác đảm bảo phòng chống cháy nổ.