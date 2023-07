Hải Phòng: Giám đốc trung tâm đào tạo và sát hạch lái xe chiếm đoạt hàng chục tỉ đồng

Tối 13.7, Cơ quan CSĐT Công an TP.Hải Phòng thông tin về vụ án 'Lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản' theo quy định tại Điều 355 Bộ luật Hình sự xảy ra tại Trung tâm đào tạo và sát hạch lái xe cơ giới thuộc Trường Cao đẳng GT-VT Trung ương II.

Giám đốc Trung tâm đào tạo và sát hạch lái xe cơ giới đường bộ thuộc Trường cao đẳng nghề GT-VT Trung ương II bị cơ quan điều tra khởi tố, bắt tạm giam với cáo buộc chiếm đoạt tiền của người học lái xe trong thời gian từ năm 2021 - 2022 GIANG LINH

2 bị can bị khởi tố, bắt tạm giam là Hoàng Đức Phương (47 tuổi, trú tại tổ 8, P.Cát Bi, Q.Hải An, TP.Hải Phòng), là giám đốc trung tâm và Trịnh Hoàng Huy (50 tuổi, trú tại số nhà 1/9 Hòa Bình, P.Trần Thành Ngọ, Q.Kiến An, TP.Hải Phòng), là trưởng phòng tuyển sinh của trung tâm.

Trong thời gian qua, trung tâm nói trên do bị can Phương làm giám đốc có dấu hiệu sai phạm liên quan đến việc tiếp nhận hồ sơ đăng ký học lái xe, thu tiền trái quy định.... Chuyên án đã được cơ quan công an xác lập để đấu tranh, làm rõ.

Ngày 24.6, khi Trung tâm đào tạo và sát hạch lái xe tổ chức thi sát hạch lý thuyết và thực hành cho học viên, Phòng Cảnh sát kinh tế - Công an TP.Hải Phòng chủ trì phối hợp với các phòng nghiệp vụ chức năng tiến hành "cất vó".

13 giáo viên của trung tâm bị bắt quả tang đang có hành vi làm bài hộ thí sinh, trợ giúp thí sinh làm bài trên máy tính và chấm điểm kiểm tra sai quy định.

Lực lượng chức năng đã phong tỏa hiện trường, thu thập tài liệu, chứng cứ, lấy lời khai của những người liên quan.

Tập trung đấu tranh, các bị can thừa nhận hành vi phạm tội. Cụ thể, từ năm 2021, ngoài số tiền học phí đào tạo theo quy định, bị can Phương khai đã chỉ đạo bị can Huy và một số cán bộ tuyển sinh của trung tâm ép buộc các giáo viên dạy lái xe (trung tâm này cho cơ chế giáo viên dạy lái xe được phép tiếp nhận hồ sơ, tiền học của những người có nhu cầu học lái xe – PV) phải nộp thêm 1.200.000 đồng/hồ sơ lái xe thì mới tiếp nhận hồ sơ tuyển sinh. Nếu không nộp số tiền trên, học viên không được tiếp nhận đào tạo.

Với hành vi thu tiền học viên trái quy định nêu trên, từ đầu năm 2021 đến cuối năm 2022, Phương cùng đồng phạm chiếm đoạt tài sản, tổng cộng hơn 22,44 tỉ đồng của người học lái xe.

Toàn bộ số tiền thu được bất chính kể trên Phương và Huy ăn chia tiêu xài cá nhân và chi vào một số hoạt động của trung tâm nhưng không ghi chép, hạch toán vào sổ sách kế toán.

Khám xét khẩn cấp nơi làm việc của các bị can, lực lượng chức năng thu giữ được nhiều tài liệu, chứng cứ quan trọng.

Ngày 4.7, Cơ quan CSĐT Công an TP.Hải Phòng ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, quyết định tạm giam đối với Hoàng Đức Phương và Trịnh Hoàng Huy về tội 'lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản' theo quy định tại Điều 355 Bộ luật Hình sự.

Hiện vụ án đang được Công an TP.Hải Phòng điều tra mở rộng, làm rõ vai trò của các đối tượng có liên quan và thu hồi số tiền các bị can đã chiếm đoạt.