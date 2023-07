Hải Phòng: Khởi tố vụ án hiếp dâm người dưới 16 tuổi

Ngày 7.7, đại diện lãnh đạo Công an Q.Hồng Bàng cho biết, Cơ quan CSĐT Công an quận này đã khởi tố vụ án hình sự "hiếp dâm người dưới 16 tuổi", quy định tại khoản 3, điều 142 bộ luật Hình sự. Đối tượng bị điều tra là ông T. (quê Nghệ An), đang cư trú tại tổ dân phố số 3, P.Quán Toan (Q.Hồng Bàng). Ông T. bị người thân làm đơn tố cáo xâm hại tình dục 2 con gái của mình (8 tuổi và 5 tuổi).

Vợ ông T. đi lao động ở nước ngoài, nên 2 con gái ở nhà với ông T. Trước đó, ngày 29.4, ông T. nói về quê có việc gấp nên đưa 2 con sang gửi ở nhà bà V., là chị vợ ông T. trú cùng P.Quán Toan, nhờ chăm sóc.

Trong quá trình vệ sinh cho 2 cháu, bà V. phát hiện nhiều dấu hiệu bất thường trên cơ thể của cả 2 cháu. Gặng hỏi, 2 cháu nhỏ nói bị bố xâm hại nhiều lần khi ở nhà cùng bố.

Bà V. lập tức trình báo với Công an Q.Hồng Bàng, đề nghị điều tra làm rõ. Đồng thời, bà V. đưa 2 cháu đi bệnh viện để thăm khám.

Căn cứ vào lời khai của 2 bé gái cùng kết quả thăm khám tại bệnh viện, Cơ quan CSĐT Q.Hồng Bàng đã khởi tố vụ án, để điều tra, làm rõ.