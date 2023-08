Hải Phòng: Hai gia đình xô xát dẫn đến án mạng

Ngày 28.8, Cơ quan CSĐT Công an H.An Dương cho biết đang phối hợp với Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP.Hải Phòng điều tra làm rõ vụ án mạng xảy ra tối 27.8 tại xã An Hòa, khiến 1 người chết, 1 người bị thương.

Thông tin ban đầu, khoảng 19 giờ ngày 27.8, tại khu vực thôn Hà Nhuận 2 đã xảy ra mâu thuẫn giữa gia đình ông Lê Văn Học (gồm ông Học và 2 người thân là Lê Văn Háy, Lê Văn Đào; cùng trú tại thôn Hà Nhuận 2) với gia đình ông Trần Văn Can (ở thôn Hà Nhuận 3, cùng xã An Hòa).

Hậu quả, con rể ông Can là anh Nguyễn Văn Hải (41 tuổi; trú ở thôn Dụ Nghĩa, xã Lê Thiện, H.An Dương) bị bố con nhà ông Học chém trọng thương dẫn đến tử vong. Con trai ông Can cũng bị chém nhưng may mắn chỉ bị thương, hiện đang cấp cứu tại Bệnh viện Hữu nghị Việt Tiệp Hải Phòng.

Nguyên nhân mâu thuẫn được cho là xuất phát từ việc ông Can bơm nước vào ruộng nhưng để nước tràn vào ruộng nhà ông Học cách đây khoảng 1 tháng.

Chiều tối 27.8, sau khi cúng rằm tề tựu đông đủ con trai, con rể, trong đó có anh Hải, gia đình ông Can sang nhà ông Học để giải quyết mâu thuẫn thì bị nhóm người của nhà ông Học dùng dao chém.

Hiện, nhóm nghi phạm Học, Háy và Đào đang bị lực lượng chức năng tạm giữ hình sự để điều tra, làm rõ vụ án mạng.