Hải Phòng: Hàng loạt xe ô tô đậu ngoài đường bị kẻ gian đập kính trộm đồ

Tối 17.4, thượng tá Trần Đình An, Trưởng công an Q.Lê Chân (TP.Hải Phòng), cho biết quận đang phối hợp Công an Q.Ngô Quyền và Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP.Hải Phòng điều tra, làm rõ nghi can gây ra hàng loạt vụ đập phá kính ô tô của người dân đậu dưới lòng đường để trộm cắp tài sản. Theo đại tá An, nghi can nhiều khả năng là người nước ngoài.

Các xe ô tô bị phá kính để lấy trộm tài sản trong xe C.T.V.

Trước đó 1 tuần, 3 ô tô, trong đó 2 xe đậu trên đường Nguyễn Văn Linh (1 xe đậu trước cửa nhà số 727, 1 xe đậu trước cửa nhà số 249) và 1 xe đậu trước cửa nhà số 22 Nguyễn Bỉnh Khiêm bị kẻ trộm phá kính, trộm tài sản.

Đáng chú ý, hành vi của nghi can phá kính ô tô 7 chỗ màu đen đậu trước cửa nhà số 22 Nguyễn Bỉnh Khiêm đã được camera an ninh của chủ nhà ghi lại lúc hơn 4 giờ ngày 8.4.

Hình ảnh trích xuất từ camera cho thấy, vào thời điểm trên, một thanh niên ăn mặc lịch sự, đeo khẩu trang màu trắng đi một vòng quanh xe, nhìn vào bên trong để tìm kiếm tài sản. Phát hiện thấy hàng ghế sau lái có tài sản đáng giá, nghi can nhanh tay sử dụng một vật nhỏ làm thủng 1 lỗ trên kính cửa xe. Manh động hơn, nghi can này không hề tỏ ra sợ hãi mà còn ngước mặt lên để nhìn thẳng vào ống kính camera, trước khi cúi người, thò tay vào bên trong ô tô để lấy tài sản.

Trước khi vụ việc được làm rõ, Công an TP.Hải Phòng khuyến cáo các chủ xe nâng cao ý thức cảnh giác; khi đỗ ô tô ở những nơi không có người trông coi cần mang theo đồ đạc, túi xách có giá trị ra khỏi xe để các kẻ gian trộm cắp không có cơ hội phạm tội.