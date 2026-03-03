Hải Phòng khát vọng xây dựng thành phố âm nhạc

Ngày 3.3, UBND TP.Hải Phòng tổ chức hội nghị gặp gỡ, tham vấn ý kiến các nghệ sĩ, ca sĩ, nhạc sĩ về đề án xây dựng Hải Phòng trở thành thành phố âm nhạc.

Định vị bản sắc cho thành phố âm nhạc

Phát biểu tại hội nghị, ông Lê Ngọc Châu, Chủ tịch UBND TP.Hải Phòng, nhấn mạnh thành phố đang bước vào giai đoạn phát triển mới, với khát vọng "vươn mình cùng đất nước" trong kỷ nguyên mới. Theo đó, Hải Phòng xác định phát triển nhanh phải đi đôi với bền vững, toàn diện và có chiều sâu, trong đó, văn hóa cần trở thành nền tảng và động lực nội sinh quan trọng.



Nhà hát Hoa Phượng, TP.Hải Phòng - nơi dự kiến sẽ tổ chức nhiều sự kiện âm nhạc đẳng cấp trong thời gian tới ẢNH: N.H

Hải Phòng vốn là vùng đất giàu truyền thống văn hóa, nơi nuôi dưỡng thi ca và âm nhạc dân gian như chèo, trống quân, hát đúm. Thành phố còn có 2 di sản văn hóa phi vật thể được UNESCO ghi danh là ca trù và thực hành tín ngưỡng thờ Mẫu Tam Phủ, góp phần định hình bản sắc riêng của không gian văn hóa duyên hải Bắc bộ.

Âm nhạc Hải Phòng không chỉ gắn với khí phách "trung dũng - quyết thắng" mà còn in đậm dấu ấn lịch sử, văn hiến xứ Đông, là cái nôi của nhiều thế hệ nhạc sĩ, nghệ sĩ có ảnh hưởng lớn trong đời sống âm nhạc Việt Nam.

Theo định hướng của Nghị quyết 05 Đảng bộ thành phố, Hải Phòng phấn đấu trở thành thành phố văn minh, hạnh phúc, nằm trong nhóm 100 thành phố đáng sống nhất thế giới vào năm 2030. Một trong những mục tiêu cụ thể là xây dựng thành phố âm nhạc, hướng tới gia nhập mạng lưới thành phố sáng tạo của UNESCO về âm nhạc vào năm 2045.

Chủ tịch UBND TP.Hải Phòng đề nghị các đại biểu tập trung thảo luận 5 nhóm nội dung trọng tâm, trong đó quan trọng nhất là nhận diện rõ giá trị và bản sắc âm nhạc Hải Phòng từ truyền thống đến hiện đại, để xác lập nền tảng khác biệt và bền vững cho chiến lược phát triển.

Kiến tạo hệ sinh thái công nghiệp âm nhạc

Chia sẻ tại hội nghị, nghệ sĩ Trần Nhượng cho rằng, âm nhạc là "tài nguyên mềm của tương lai". Theo ông, trong thời đại công nghiệp sáng tạo, sức mạnh đô thị không chỉ nằm ở hạ tầng cứng mà còn ở bản sắc văn hóa và kinh tế sáng tạo.

Các nghệ sĩ tên tuổi khẳng định Hải Phòng có nhiều điều kiện để phát triển kinh tế âm nhạc, giải trí ẢNH: N.T

"Âm nhạc không chỉ là nghệ thuật, mà còn là ngành công nghiệp hàng tỉ USD, tạo việc làm, kích hoạt du lịch đêm, nuôi dưỡng sáng tạo trẻ", nghệ sĩ Trần Nhượng nhấn mạnh.

Ông đề xuất 4 trụ cột hành động để hiện thực hóa mục tiêu thành phố âm nhạc. Thứ nhất là phát triển hạ tầng biểu diễn và không gian sáng tạo, trong đó quy hoạch trung tâm biểu diễn âm nhạc quy mô lớn, đạt tầm quốc tế; xây dựng các không gian âm nhạc cộng đồng và tuyến phố âm nhạc cuối tuần, tạo bản sắc riêng cho kinh tế đêm.

Thứ hai là đào tạo và phát triển tài năng, tăng cường giáo dục âm nhạc trong trường học; liên kết với các học viện, đại học lớn để hình thành quỹ hỗ trợ tài năng trẻ Hải Phòng.

Thứ ba, tổ chức liên hoan âm nhạc quốc tế Hải Phòng thường niên, phát triển festival âm nhạc đặc trưng vùng cảng, thu hút tour du lịch quốc tế dừng chân tại thành phố.

Thứ tư, xây dựng cơ chế, chính sách ưu đãi đầu tư cho doanh nghiệp công nghiệp âm nhạc; hỗ trợ khởi nghiệp sáng tạo trong lĩnh vực âm nhạc và nội dung số; hình thành hội đồng phát triển công nghiệp âm nhạc thành phố.

Theo các chuyên gia, nếu được đầu tư bài bản, Hải Phòng có thể hình thành hệ sinh thái kinh tế âm nhạc hoàn chỉnh, từ sáng tác, sản xuất, biểu diễn, đào tạo, truyền thông đến xuất khẩu nội dung số.

"Âm nhạc không chỉ để nghe, âm nhạc là cách một thành phố kể câu chuyện của mình với thế giới. Tôi tin câu chuyện của Hải Phòng đã đến lúc được cất lên thành một bản giao hưởng", nghệ sĩ Trần Nhượng bày tỏ.

Tại hội nghị, nhiều nghệ sĩ, nhạc sĩ cũng đề xuất thành phố hoàn thiện cơ chế quản lý biểu diễn theo hướng kiến tạo, tháo gỡ điểm nghẽn thủ tục, khơi thông nguồn lực xã hội hóa, tạo nền tảng phát triển công nghiệp văn hóa hiện đại.

Với khát vọng xây dựng thành phố âm nhạc, Hải Phòng không chỉ hướng đến những sân khấu rực rỡ ánh đèn, mà còn đặt mục tiêu biến âm nhạc thành động lực phát triển kinh tế - xã hội, nâng tầm thương hiệu đô thị biển trong khu vực và quốc tế.