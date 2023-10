Hải Phòng: Khởi tố 2 bị can chạy xe mô tô, 'làm xiếc' trên đường xuyên đảo Cát Bà

Ngày 31.10, Công an TP.Hải Phòng thông tin, Cơ quan CSĐT Công an H.Cát Hải đã khởi tố, bắt tạm giam đối với bị can Nguyễn Văn Tuấn (29 tuổi, trú tại thôn Tráng Việt, xã Tráng Việt, H.Mê Linh) và bị can Đinh Văn Anh (26 tuổi, trú tại thôn Sảo Hạ, xã Quang Lãng, H.Phú Xuyên), cùng TP.Hà Nội để điều tra về hành vi gây rối trật tự công cộng.

2 bị can Nguyễn Văn Tuấn và Đinh Văn Anh CACC

Trước đó, sáng 9.9, 2 bị can Tuấn và Anh cùng nhóm bạn chạy xe mô tô phân khối lớn xuất phát từ TP.Hà Nội về đảo Cát Bà, H.Cát Hải (TP.Hải Phòng) chơi. Khi cả nhóm vượt qua cầu Tân Vũ - Cát Hải, thấy đường xuyên đảo Cát Bà (đường tỉnh 356) thưa người và phương tiện qua lại, nhóm này đã chạy với tốc độ lên đến 274 km/h, ôm cua, bốc đầu xe, gây nguy hiểm cho người tham gia giao thông và ảnh hưởng tiêu cực đến xã hội.

Ngày 15.10, đoạn video "làm xiếc" trên đường xuyên đảo Cát Bà được nhóm Tuấn tự ghi lại bằng camera hành trình tung lên mạng xã hội để khoe chiến tích, nhằm mục đích câu view, câu like.

Sau khi nhận được thông tin, Ban giám đốc Công an TP.Hải Phòng đã chỉ đạo Phòng CSGT và Công an H.Cát Hải vào cuộc xác minh, truy tìm, xử lý nghiêm nhóm "tổ lái" nói trên.

Căn cứ vào hình ảnh từ video clip ghi lại cảnh bộ đôi chạy tốc độ cao và bốc đầu xe, cũng như lời khai nhận của các đối tượng, ngày 27.10, Nguyễn Văn Tuấn đã bị Cơ quan CSĐT Công an H.Cát Hải khởi tố, bắt tạm giam; 3 ngày sau, đến lượt Đinh Văn Anh.

Trao đổi với PV Thanh Niên, thượng tá Đỗ Văn Điệp, Trưởng công an H.Cát Hải, cho biết ngoài khởi tố, bắt tạm giam bị can Tuấn và Anh, cơ quan công an đã tạm giữ 2 xe mô tô phân khối lớn mà 2 bị can này sử dụng khi "làm xiếc" trên đường xuyên đảo Cát Bà.