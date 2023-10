Sóc Trăng: Truy nã, truy tìm 4 người gây rối trật tự công cộng

Ngày 27.10, tin từ Cơ quan CSĐT Công an H.Mỹ Xuyên (Sóc Trăng) cho biết, đơn vị vừa ra quyết định truy nã 1 bị can và truy tìm 3 nghi phạm về hành vi gây rối trật tự công cộng, xảy ra ngày 2.10, tại ấp Cổ Cò, xã Ngọc Tố, H.Mỹ Xuyên.

Cụ thể, Cơ quan CSĐT Công an H.Mỹ Xuyên truy nã bị can Lâm Trường An (23 tuổi, ngụ P.3, TP.Sóc Trăng); đồng thời truy tìm 3 nghi phạm: Lâm Minh Tiến (23 tuổi, ngụ xã Đại Tâm, H.Mỹ Xuyên), Trần Văn Đông (33 tuổi, ngụ P.3, TP.Sóc Trăng) và Thái Gia Khánh (22 tuổi, ngụ P.1, TP.Sóc Trăng).

Quyết định truy nã đối với bị can An TRẦN THANH PHONG

Theo điều tra ban đầu, do mâu thuẫn cá nhân từ trước, khoảng 10 giờ ngày 2.10, một nhóm khoảng 20 người từ TP.Sóc Trăng và một số địa phương khác ngoài tỉnh Sóc Trăng kéo đến ấp Cổ Cò, xã Ngọc Tố, H.Mỹ Xuyên thanh toán nhau.

Nhận được tin báo, Công an H.Mỹ Xuyên phân công lực lượng phối hợp Công an xã Ngọc Tố mời 17 người làm việc, không để xảy ra xung đột, manh động, ảnh hưởng đến tính mạng của người dân và an ninh trật tự địa phương.

Nhóm khoảng 20 người kéo đến ấp Cổ Cò, xã Ngọc Tố, H.Mỹ Xuyên thanh toán nhau CHỤP MÀN HÌNH

Quá trình làm việc, một số người không chấp hành, có hành vi chống đối nên lực lượng làm nhiệm vụ phải khống chế, đưa về trụ sở Công an xã Ngọc Tố xử lý. Qua test nhanh, có 2 người dương tính với chất ma túy.

Trong khi công an đang làm nhiệm vụ, một số người tụ tập trước trụ sở Công an xã Ngọc Tố phản ứng, gây áp lực, có lời lẽ xúc phạm. Một số người có dấu hiệu manh động nên Công an H.Mỹ Xuyên đã tăng cường lực lượng hỗ trợ, bảo đảm an ninh trật tự.

Qua quá trình điều tra, Cơ quan CSĐT Công an H.Mỹ Xuyên ra quyết định khởi tố vụ án gây rối trật tự công cộng và khởi tố bị can đối với An. Ngoài ra, công an triệu tập Tiến, Đông và Khánh để điều tra làm rõ về hành vi gây rối trật tự công cộng, nhưng cả 4 người này đã bỏ trốn khỏi nơi cư trú.



Cơ quan CSĐT Công an H.Mỹ Xuyên (Sóc Trăng) yêu cầu An, Tiến, Đông và Khánh đến ngay Công an H.Mỹ Xuyên đầu thú, trình diện để được hưởng sự khoan hồng của pháp luật.