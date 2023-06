Hải Phòng: Khởi tố, bắt giam cặp vợ chồng mua bán ma túy

Ngày 26.6, Cơ quan CSĐT Công an H.Thủy Nguyên (Công an TP.Hải Phòng) đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, tạm giam hai vợ chồng Nguyễn Đăng Tuấn (32 tuổi) và Lỷ Thị Trang (21 tuổi), cùng trú tại thôn 7, xã Tân Dương (H.Thủy Nguyên, TP.Hải Phòng) để điều tra, xử lý về hành vi mua bán trái phép chất ma túy.

Cặp vợ chồng Nguyễn Đăng Tuấn và Lỷ Thị Trang bị bắt giữ CACC

Trước đó, sáng ngày 1.6, tại đường liên thôn qua thôn 7, xã Tân Dương, Đội CSĐT tội phạm về ma túy – Công an H.Thủy Nguyên phối hợp với Công an xã Tân Dương phát hiện, bắt giữ ổ nhóm mua bán, tàng trữ trái phép chất ma túy do Nguyễn Đăng Tuấn cầm đầu.

Quá trình điều tra mở rộng, Cơ quan CSĐT đã ra lệnh bắt khẩn cấp vợ Tuấn là Lỷ Thị Trang cùng về hành vi mua bán trái phép chất ma túy. Tang vật thu giữ gồm: 5,89 gam ma túy Ketamine; 28,18 gam MDMA; 1 xe máy và 3 điện thoại di động.

Được biết, vợ chồng Tuấn, Trang không công ăn việc làm, lười lao động nhưng thích ăn chơi. Để có tiền, Tuấn cùng vợ tên Trang bàn nhau đi mua ma túy về chia nhỏ bán kiếm lời.

Để đối phó với cơ quan chức năng, cặp vợ chồng này hạn chế liên lạc với khách qua điện thoại, đồng thời liên tục thay đổi địa điểm giao dịch ma túy.