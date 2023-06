An Giang: Bắt tạm giam bị can rượt đánh người gây náo loạn trụ sở UBND xã

Ngày 25.6, Cơ quan CSĐT Công an TP.Long Xuyên (An Giang) đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam Trần Minh Quân (39 tuổi, ngụ xã Mỹ Khánh, TP.Long Xuyên), để điều tra về hành vi gây rối trật tự công cộng.

Theo điều tra ban đầu, khoảng 8 giờ ngày 22.6, Trần Minh Quân và Lê Trường Sơn ngồi uống nước tại công viên gần trụ sở UBND xã Mỹ Khánh. Nhìn thấy ông N.H.H (47 tuổi, ngụ cùng địa phương) chạy xe ngang qua, Sơn kêu ông H. đến uống nước chung.

Trần Minh Quân tại cơ quan công an CACC

Khi ông H. đến, Quân đứng dậy, lấy xe ra về. Tuy nhiên, chạy được một đoạn, Quân nhớ lại mâu thuẫn đánh nhau với ông H. trước đó nên quay lại cự cãi và đánh ông H.

Trong lúc xô xát, ông H. bỏ chạy vào trụ sở UBND xã Mỹ Khánh. Quân đuổi theo, dùng ly thủy tinh đánh ông H. gây náo loạn, làm cán bộ, nhân viên UBND xã Mỹ Khánh hoảng sợ bỏ chạy.

Ngay sau đó, lực lượng Công an xã Mỹ Khánh khống chế, bắt giữ Quân; đồng thời đưa ông H. đi cấp cứu.

Vụ việc đang được Công an TP.Long Xuyên (An Giang) tiếp tục điều tra làm rõ và xử lý theo quy định của pháp luật.