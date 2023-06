Hải Phòng: Khởi tố chủ quán karaoke bán ma túy cho khách mở 'tiệc bay lắc'

Ngày 9.6, Công an TP.Hải Phòng thông tin, Cơ quan CSĐT Công an H.Thủy Nguyên vừa khởi tố, bắt tạm giam 4 bị can về các hành vi mua bán, chứa chấp và tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy. Các bị can gồm: Bùi Văn Thắng (32 tuổi, trú tại thôn 11, xã Lại Xuân, chủ quán karaoke Gia Đình), Đoàn Văn Quyền (21 tuổi, trú tại thôn 2, xã Đông Sơn, cùng H.Thủy Nguyên, TP.Hải Phòng), Đinh Văn Linh, Nguyễn Hồng Trang (cùng 26 tuổi, đều trú tại P.Tân Bình, TP.Tam Điệp, Ninh Bình).

Chủ quán karaoke Bùi Văn Thắng và 3 bị can: Đoàn Văn Quyền, Đinh Văn Linh và Nguyễn Hồng Trang bị khởi tố, bắt tạm giam GIANG LINH

Theo cơ quan công an, lúc 1 giờ ngày 25.5, Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an H.Thủy Nguyên phối hợp Công an xã Kênh Giang kiểm tra tại phòng VIP 2, quán karaoke Gia Đình, thuộc thôn Trại Trên, xã Kênh Giang, phát hiện các đối tượng gồm: Quyền; Linh; Trang; Nguyễn Văn Thuận, Nguyễn Văn Cảnh (cùng 34 tuổi, đều trú tại xã Kênh Giang, H.Thủy Nguyên); Tằng Thị Thu (16 tuổi), Chìu Thị Hiền (17 tuổi), Lý Thị Phương (26 tuổi, cùng quê Quảng Ninh); Lò Thị Ngân (19 tuổi, quê Sơn La) và Phượng Mùi Khé (15 tuổi, quê Hà Giang) có hành vi sử dụng trái phép chất ma túy.

Tang vật thu giữ gồm: 2,79 gram ma túy ketamine, 1 tẩu cuốn tự chế, 1 thẻ ATM dùng để "xào", "kẻ" ma túy.

Chủ quán Thắng cùng nhóm Quyền được đưa về trụ sở công an phục vụ điều tra. Kết quả xét nghiệm, cơ quan điều tra xác định Thuận, Quyền, Cảnh và Linh dương tính với ma túy MDMA và ketamine; Trang dương tính với ma túy MDMA; Hiền và Ngân dương tính với ma túy ketamine.

Các đối tượng khai, đêm 25.5, nhóm Quyền, Linh, Trang đến trên thuê phòng hát tại quán karaoke của Thắng để tổ chức "tiệc" ma túy. Để tăng thêm độ "phê", các đối tượng đã gọi thêm nữ nhân viên phục vụ (Thu, Hiền, Phương, Ngân và Khé) để cùng "bay lắc".

Bùi Văn Thắng ngoài vai trò chủ quán còn kiêm luôn việc cung cấp chất ma túy để bán cho khách đến thuê phòng hát kiếm lời.

Cơ quan CSĐT Công an H.Thủy Nguyên khởi tố chủ quán karaoke Bùi Văn Thắng về hành vi "mua bán trái phép chất ma túy" và "chứa chấp việc sử dụng trái phép chất ma túy"; Đoàn Văn Quyền, Đinh Văn Linh và Nguyễn Hồng Trang bị khởi tố về hành vi "tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy".

Vụ việc đang được Công an H.Thủy Nguyên điều tra.