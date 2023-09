Hải Phòng: Khởi tố nữ bị can vờ hỏi mua vàng rồi đeo vàng tẩu thoát

Ngày 21.9, Công an TP.Hải Phòng cho biết, Cơ quan CSĐT Công an H.Thủy Nguyên vừa ra quyết định khởi tố, bắt tạm giam bị can Đỗ Thị Kim Loan (22 tuổi, trú tại xã An Lư, H.Thủy Nguyên, TP.Hải Phòng) về tội danh lừa đảo chiếm đoạt tài sản, do mua vàng rồi cầm vàng bỏ chạy.

Theo điều tra, khoảng 20 giờ ngày 12.8, bị can Kim Loan nhờ một người bạn ở cùng xã An Lư điều khiển xe máy nhãn hiệu Honda AirBlade BS 15G1-535.04 chở đến cửa hàng vàng bạc Hải Lý tại thôn Đầu Cầu, xã Lập Lễ, cùng H.Thủy Nguyên, do chị Đinh Thị T. (33 tuổi) làm chủ.

Tại đây, Loan vào trong cửa hàng gặp chị T. hỏi mua vàng. Loan chọn 1 dây chuyền vàng 9999 (mặt dây chuyền có gắn đá, khối lượng 6 chỉ) và 1 lắc đeo tay vàng 9999 (khối lượng 3 chỉ). Sau đó, Loan cầm sợi dây chuyền đeo vào cổ mình và nhờ nữ chủ tiệm vàng đeo lắc vào tay để thử. Đúng lúc này, có thêm khách đến mua hàng nên chị T. quay sang tư vấn cho khách mới đến.

Lợi dụng lúc chị T. không để ý, Loan đã mang 1 dây chuyền và 1 lắc đeo tay nhanh chân rời khỏi cửa hàng, lên xe người bạn chờ ngoài cửa tẩu thoát... mà "quên" trả tiền.

Toàn bộ số vàng chiếm đoạt nói trên, bị can Kim Loan mang đến bán cho cửa hàng vàng bạc Hiền Lân tại thôn Đường 10, xã Tân Dương (cùng H.Thủy Nguyên) được 48,8 triệu đồng.

Sau khi nhận được đơn trình báo của chủ cửa hàng vàng Hải Lý, Công an H.Thủy Nguyên đã vào cuộc điều tra và nhanh chóng bắt được bị can Đỗ Thị Kim Loan.

Toàn bộ tang vật vụ án là số vàng mà bị can lừa đảo chiếm đoạt được tại cửa hàng vàng Hải Lý đã được công an thu hồi.

Hiện, bị can Đỗ Thị Kim Loan đang bị tạm giam, phục vụ điều tra.