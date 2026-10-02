Hải Phòng kiên quyết không lùi mục tiêu tăng trưởng 13%

Ngày 2.10, Ban Chấp hành Đảng bộ TP.Hải Phòng tổ chức hội nghị lần thứ 5, đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ 9 tháng và bàn giải pháp tăng trưởng cho 3 tháng cuối năm 2026.

Bí thư Hải Phòng Lê Ngọc Châu phát biểu tại hội nghị ẢNH: LÊ DŨNG

Phát biểu kết luận, ông Lê Ngọc Châu, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn ĐBQH TP.Hải Phòng, yêu cầu toàn hệ thống chính trị kiên định mục tiêu tăng trưởng GRDP cả năm từ 13% trở lên. "Kiên quyết không lùi mục tiêu. Khi một nguồn lực, động lực tăng trưởng gặp khó khăn, phải có ngay giải pháp thay thế, bù đắp", Bí thư Thành ủy Hải Phòng nhấn mạnh.

Yêu cầu này được đặt ra khi GRDP 9 tháng năm 2026 của Hải Phòng ước tăng 12,08%, đứng thứ 3 cả nước và đạt mức cao nhất so với cùng kỳ trong 6 năm trở lại đây. Riêng quý 3, GRDP tăng 13,09%, cao hơn quý 2 khoảng 1,85 điểm phần trăm.

Chỉ số sản xuất công nghiệp 9 tháng tăng 15,23%; tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn ước đạt 162.173 tỉ đồng. Vốn đầu tư nước ngoài đạt hơn 3,63 tỉ USD, tăng 64,4% so với cùng kỳ.

Cắt thêm ít nhất 50% thời gian giải quyết thủ tục

Để tạo dư địa tăng trưởng trong những tháng cuối năm, ông Lê Ngọc Châu yêu cầu tập trung tháo gỡ các điểm nghẽn về đầu tư, đất đai, quy hoạch, xây dựng và giải phóng mặt bằng.

Đáng chú ý, từ ngày 15.10, các sở, ngành phải rà soát, cắt giảm thêm tối thiểu 50% thời gian giải quyết thủ tục liên quan đầu tư, sản xuất, kinh doanh, trên cơ sở thời hạn đã được các bộ, ngành rút ngắn 50%.

Bí thư Thành ủy Hải Phòng cũng yêu cầu chấm dứt tình trạng tiếp xúc riêng để hoàn thiện, xử lý hồ sơ trước khi đưa vào Trung tâm Phục vụ hành chính công; bảo đảm 100% hồ sơ được tiếp nhận, trả kết quả tại trung tâm và công khai tiến độ xử lý.

Lãnh đạo các cấp phải dành tối thiểu 20% thời gian đi cơ sở, trực tiếp kiểm tra, tháo gỡ khó khăn cho địa phương và doanh nghiệp.

Hải Phòng đồng thời đặt mục tiêu giải ngân 100% kế hoạch vốn đầu tư công năm 2026; đẩy nhanh xử lý 151 dự án tồn đọng và phương án khai thác, xử lý 995 cơ sở nhà, đất dôi dư.

Ông Lê Ngọc Châu yêu cầu gắn trách nhiệm người đứng đầu với tiến độ và sản phẩm công việc. Nhiệm vụ chậm do nguyên nhân chủ quan phải kiểm điểm, làm rõ trách nhiệm; những việc có thể hoàn thành sớm phải làm dứt điểm, không chờ sát thời hạn.