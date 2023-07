Hải Phòng: Lái xe ô tô đâm trực diện vào vợ cũ rồi bỏ trốn

Ngày 17.7, thượng tá Ngô Thanh Tuấn, Trưởng công an H.Vĩnh Bảo (TP.Hải Phòng), cho biết cơ quan CSĐT đang làm rõ vụ ô tô BS 35A - 181.79 đâm trực diện vào 2 người đang đi trên xe máy BS 17B5 - 549.38. Tài xế xe 35A - 181.79 sau đó lái xe bỏ trốn khỏi hiện trường.

Hiện trường vụ việc tại khu vực ngã tư TT.Vĩnh Bảo, H.Vĩnh Bảo (TP.Hải Phòng) vào ngày 16.7 C.T.V

Bước đầu công an xác định, người đàn ông điều khiển xe ô tô là Phạm Văn Thế (35 tuổi); 2 người đi xe máy là anh Nguyễn Văn Ch. (36 tuổi) và chị Phạm Thị Ph. (34 tuổi), tất cả cùng trú tại xã An Ninh, H.Quỳnh Phụ (T.Thái Bình).

Thế và chị Ph. ly hôn nhau được một thời gian.

Trước đó, khoảng 9 giờ 43 phút ngày 16.7, thấy chị Ph. ngồi sau xe máy do anh Ch. chở đang lưu thông tại khu vực ngã tư thị trấn Vĩnh Bảo (H.Vĩnh Bảo, TP.Hải Phòng), Thế đang lái xe ô tô bất ngờ cho xe đâm trực diện vào xe xe máy của vợ cũ.

Hậu quả, chị Ph. và anh Ch. bị hất văng, ngã ra đường nhưng may mắn không bị thương tích nghiêm trọng.

Sau khi đâm xe, Thế tiếp tục đuổi theo, đâm xe tiếp vào anh Ch., nhưng may mắn anh Ch. không chết, sau đó Thế bỏ trốn. Trước hành vi manh động của Thế, chị Ph. và anh Ch. đã đến Công an H.Vĩnh Bảo trình báo. Vụ việc đang được Công an H.Vĩnh Bảo điều tra, làm rõ.