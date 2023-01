Hải Phòng: Nam thanh niên giết người tình, phóng hỏa đốt nhà trọ để phi tang

Ngày 18.1, Cơ quan CSĐT Công an Q.Kiến An (Công an TP.Hải Phòng) đang tạm giữ hình sự nghi phạm Trương Văn Tùng (18 tuổi, thường trú tại H.Tứ Kỳ, Hải Dương) để điều tra làm rõ hành vi giết người, phóng hỏa đốt phòng trọ để phi tang, xảy ra chiều 17.1 trên địa bàn P.Quán Trữ.

Nạn nhân được xác định là chị H.A (45 tuổi, quê tỉnh Tuyên Quang). Chị H.A về Hải Phòng làm ăn và thuê nhà trọ tại ngõ 81 đường Hoa Khê (P.Quán Trữ, Q.Kiến An).

Ngay sau khi bị bắt, Tùng khai nhận với công an, thời gian gần đây, giữa Tùng và nạn nhân có quan hệ tình cảm. Khoảng 15 giờ chiều qua (17.1), tại phòng trọ của chị H.A, do mâu thuẫn, Tùng dùng búa đập vào đầu chị H.A cho đến chết.





Sau đó, nghi phạm đưa thi thể nạn nhân lên giường, lấy xăng từ xe máy của chính nạn nhân để trong phòng tưới lên người nạn nhân, tưới lên giường, rồi châm lửa đốt nhằm phi tang.

Xác định đây là vụ trọng án, nghi phạm là người tình của chị H.A, ngay trong đêm, lực lượng Công an Q.Kiến An phối hợp với các phòng nghiệp vụ Công an TP.Hải Phòng bắt giữ Trương Văn Tùng. Hiện cơ quan công an đang hoàn tất hồ sơ để khởi tố Tùng theo luật định.