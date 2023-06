Hải Phòng: Nghi phạm chích điện sát hại cháu ruột khai gì?

Như Thanh Niên đã thông tin, ngày 18.6, nghi phạm Trần Hữu Côn (59 tuổi, trú TP.Tân Uyên, Bình Dương) bị Công an TP.Hải Phòng bắt giữ liên quan vụ sát hại cháu ruột khi nghi phạm đang đón xe trên QL10, đoạn qua địa bàn xã Đại Thắng, H.Tiên Lãng (TP.Hải Phòng).

Nghi phạm Trần Hữu Côn khai do mâu thuẫn đất đai đã chích điện sát hại cháu ruột của mình C.T.V

Tại cơ quan công an, nghi phạm Côn đã khai nhận hành vi sát hại cháu ruột của mình là anh Trần Công Nguyên (32 tuổi) trong đêm 16.6. Công đã chích điện cháu ruột của mình khi nạn nhân đang ngủ tại nhà riêng. Nguyên nhân giết người, Côn khai do mâu thuẫn đất đai và theo Côn, do người cháu đã chiếm hết phần đất của mình.

Công an Hải Phòng đã bắt được nghi phạm sát hại cháu ruột

Nguồn tin riêng từ cơ quan chức năng của PV Thanh Niên cho biết nghi phạm Trần Hữu Côn rời quê vào Bình Dương mưu sinh từ lâu. Cách đây ít năm, khi cơn sốt đất nổi lên, nghi phạm trở về quê nhà tại tổ dân phố Phú Hải 1, P.Đa Phúc, Q.Dương Kinh (TP.Hải Phòng) yêu cầu chia phần đất ông cha để lại. Khi đó, anh ruột của Côn (cha ruột của nạn nhân - PV) còn sống, đã chia cho nghi phạm một lô đất.

Sau khi bán lô đất này, Trần Hữu Côn trở lại Bình Dương. Đến giữa tháng 6.2023, Côn trở về quê, tiếp tục yêu cầu được chia đất, nhưng không được người cháu đồng ý.

Tối 16.6, Côn ngủ tại nhà nạn nhân và chờ khi nạn nhân ngủ say đã chích điện nạn nhân cho đến chết. Gây án xong, nghi phạm Trần Hữu Côn rời khỏi nhà nạn nhân, đi bộ xuyên đêm theo đường cao tốc Hải Phòng - Hà Nội để tìm cách tẩu thoát. Ngày hôm sau, nghi phạm bị bắt khi đang chờ đón xe khách trên QL10.