Hải Phòng: Nữ sinh Đại học Hàng hải 'mất tích' sau nghi án bị lừa đảo

Tối 8.2, thông tin với Thanh Niên, ông N.Q.D (50 tuổi, trú tại xã An Hưng, H.An Dương, TP.Hải Phòng) cho biết, con gái ông là chị N.T.H.H (19 tuổi), hiện là sinh viên năm thứ nhất Trường đại học Hàng Hải Việt Nam, đã "mất tích" từ ngày 4.2 đến nay.

Nữ sinh N.T.H.H GIA ĐÌNH CUNG CẤP

Gia đình ông D. đã trình báo công an 2 xã Kiền Bái (H.Thủy Nguyên) và An Hồng (H.An Dương) cùng Công an H.An Dương. Các lực lượng chức năng đã tiến hành tìm kiếm chị H. ngay sau khi gia đình phát hiện áo khoác, điện thoại và chiếc ô của chị để trên đỉnh cầu Kiền, cách nhà khoảng 4 km vào rạng sáng 5.2.

Theo ông D., con gái ông hiền lành, học giỏi. Cuối năm 2022, H. thi thoảng mua một số mặt hàng trên mạng. Tuy nhiên, chỉ đến khi tìm thấy các vật dụng của H., đặc biệt là kiểm tra thông tin trong điện thoại của H. thì gia đình mới biết là gần đây H. đã bị một số đối tượng lừa mua bán gian hàng ảo cũng như mặt hàng trên mạng.

Theo gia đình ông D., chị H. đã bị các đối tượng lừa đảo chiếm đoạt 130 triệu đồng vào ngày 4.2. Số tiền này là tiền H. lấy của bố mẹ và cầm cố xe máy cho một tiệm cầm đồ để chuyển tiền vào tài khoản cho kẻ lừa đảo, hy vọng nhận lại được tiền gốc đã đặt cọc cùng hàng hóa.

Gia đình đã dùng điện thoại của chị H. để liên lạc theo số điện thoại cũng như tài khoản mạng xã hội của đối tượng không rõ danh tính, nhưng mọi liên lạc đều bị ngắt và chặn.

"Có lẽ do H. sợ bị gia đình biết chuyện, la mắng nên đã bỏ đi đâu đó hoặc có hành động dại dột", ông D. nói.

Ông D. cũng cho biết thêm, qua trích xuất camera của các nhà dân và doanh nghiệp phía đầu cầu Kiền thuộc xã An Hồng (H.An Dương) thì thấy H. đi bộ từ phía nhà lên cầu. Ông D. hy vọng H. không làm điều dại dột.

Qua Báo Thanh Niên, ông D. mong ai có thông tin về con gái ông thì liên lạc với gia đình hoặc cơ quan công an gần nhất. Về đặc điểm nhận dạng, theo mô tả của gia đình, chị H. cao 1,57 m; nặng khoảng 48 kg; người nhỏ gọn; khuôn mặt trái xoan và nước da trắng.

Vụ việc đang được lực lượng chức năng của TP.Hải Phòng tiếp tục xác minh, làm rõ.