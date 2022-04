Hải Phòng: Phà tạm dừng chở ô tô, du khách đi phương tiện gì ra Cát Bà?

Chỉ dừng xe con xuống phà theo khung giờ

Mới đây, UBND TP.Hải Phòng có thông báo về việc dừng chở ô tô con, xe tải qua phà từ đảo Cát Hải sang đảo Cát Bà từ ngày 30.4 - 3.5.

Cụ thể, TP.Hải Phòng tạm dừng chuyên chở ô tô con, xe tải qua phà Gót (theo chiều từ Cát Hải sang đảo Cát Bà) kể từ ngày 30.4 - 3.5 và trong các ngày thứ 7, chủ nhật từ ngày 1.6 đến hết tháng 8.2022.

Ông Nguyễn Ngọc Tú, Chánh văn phòng UBND TP.Hải Phòng cho biết: "UBND TP.Hải Phòng thống nhất chỉ tạm dừng cho ô tô con xuống phà trong thời gian từ 9 - 13 giờ vào những ngày trên".

UBND TP.Hải Phòng cũng cho phép Sở GTVT và Công an TP.Hải Phòng tùy vào tình hình thực tế để điều tiết giao thông tại phà Gót.

Với ô tô không được xuống phà, UBND H.Cát Hải sẽ trông xe miễn phí cho người dân trong các ngày từ 30.4 - 3.5. Bãi đỗ xe là khu đất do H.Cát Hải quản lý rộng 33.000 m² tại bãi công trường số 7 (vị trí đầu đường dẫn vào bến phà Gót, TT.Cát Hải), có thể chứa được khoảng 2.500 xe con.





Theo số liệu thống kê của Công ty Cổ phần đảm bảo giao thông đường thủy Hải Phòng, trong 3 ngày nghỉ lễ Giỗ tổ Hùng Vương, có 9.869 lượt xe cơ giới lưu thông qua phà Gót, trong đó có 3.940 ô tô con. Trong khi đó, bến phà Gót có 5 phà lớn (trong tổng số 9 phà), mỗi phà chở tối đa 20 xe con, tần suất 20 phút/lượt. Như vậy, để vận chuyển 1.300 xe con/ngày qua phà sẽ mất khoảng 16 tiếng/ngày.

Qua khảo sát, Sở GTVT TP.Hải Phòng nhận thấy, thời gian các phương tiện tập trung đến bến phà Gót để sang đảo Cát Bà cao nhất vào khoảng từ 9 - 13 giờ. Sở GTVT TP.Hải Phòng dự báo trong dịp nghỉ lễ 30.4 - 1.5, lượng phương tiện tăng từ 1,5 đến 2 lần so với dịp nghỉ lễ Giỗ tổ Hùng Vương, trong khi năng lực vận chuyển của các phà không thay đổi, do đó thời gian chờ phà sẽ từ 5 - 6 giờ (thời gian chờ phà trước đây là 4 giờ). Để vận chuyển hết hành khách, phà Gót có thể sẽ phải hoạt động đến quá nửa đêm hoặc đến sáng hôm sau, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông.

Du khách đi ra đảo Cát Bà thế nào?

Ngoài việc đi bằng phà, du khách đến Cát Bà có thể đi cáp treo của Công ty TNHH Mặt trời Cát Bà. Hiện nay, tuyến cáp treo ra đảo Cát Bà có 60 cabin, 30 khách/cabin, tần suất 10 phút/ lượt, vận chuyển tối đa 4.500 khách/giờ. Giá đi cáp treo là 200.000 đồng/lượt với người lớn và 150.000 đồng/lượt với trẻ em (trẻ em trên 1,4 m tính như người lớn). Mỗi du khách chỉ được mang theo 1 kiện hành lý xách tay có trọng lượng tối đa là 30 kg, cao dưới 80 cm, rộng dưới 30 cm và dài dưới 60 cm.

Khách đi cáp treo được gửi xe miễn phí tại bãi gửi xe của nhà ga. Khi sang đảo Cát Bà, khách có thể đi xe bus từ nhà ga về trung tâm TT.Cát Bà với giá 45.000 người/lượt. Bãi đỗ xe tại nhà ga cáp treo rộng 31.000 m² đáp ứng được tối đa 2.000 xe.

Ngoài đường bộ, du khách có thể đi tàu cao tốc từ khu vực Bến Bính (Q.Hồng Bàng) ra đảo Cát Bà. Tại đây có 4 tàu cao tốc với 8 chuyến/ngày. Giá vé đi tàu ra Cát Bà là 220.000 đồng/lượt đi, 250.000 đồng/lượt về với người lớn và 180.000 đồng/lượt với trẻ em.