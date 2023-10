Hải Phòng: Phát hiện vụ thuê đất đầm tôm để trồng cần sa

Ngày 19.10, thượng tá Vũ Văn Thưởng, Trưởng công an H.Thủy Nguyên (TP.Hải Phòng), cho biết đơn vị này đang hoàn tất hồ sơ, để ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với Nguyễn Trọng Tiến (30 tuổi, trú tại thôn 2, xã Gia Đức) về hành vi trồng cây cần sa trái phép trên địa bàn.

Thời gian gần đây, Công an TP.Hải Phòng phát hiện, xử lý một số đối tượng trồng trái phép cây cần sa dưới nhiều hình thức khác nhau ẢNH MINH HỌA

Theo thượng tá Thưởng, quá trình điều tra vụ án liên quan đến ma túy, ngày 5.10, Cơ quan CSĐT Công an Q.Hải An đã phát hiện tại đầm tôm của Bùi Bá Thùy (50 tuổi, trú tại xã Gia Đức) ở TT.Minh Đức (H.Thủy Nguyên) đang trồng cây cần sa.

Đây là loại thảo dược nằm trong danh mục cây có chứa chất ma túy được pháp luật quy định và nghiêm cấm người trồng trái phép dưới bất kỳ hình thức nào và vào mục đích gì.

Qua kiểm đếm, nhà chức trách xác định có tổng cộng 190 cây cần sa, trọng lượng 67,7 kg.

Chủ đầm Thùy khai, số cây cần sa nói trên là của đối tượng Tiến. Tiến thuê bãi đất thuộc đầm tôm của Thùy cách đây khoảng 4 tháng để trồng số cây trên.

Cơ quan công an đã làm việc với Tiến và đối tượng này đã khai nhận hành vi vi phạm.

Để xử lý đối tượng trồng cần sa theo luật định, Công an Q.Hải An đã bàn giao vụ việc cho Công an H.Thủy Nguyên.

Hiện, Công an H.Thủy Nguyên đã nhổ bỏ toàn bộ số cây cần sa nói trên; đồng thời bàn giao Nguyễn Trọng Tiến cho gia đình và địa phương quản lý.