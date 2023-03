Hải Phòng: Tạm giữ hình sự một nghi phạm sử dụng thẻ nhà báo giả

Ngày 23.3, thượng tá Trần Đình An, Trưởng công an Q.Lê Chân (Công an TP.Hải Phòng), cho biết Cơ quan CSĐT Công an Q.Lê Chân đang hoàn thiện hồ sơ để xử lý nghi phạm Đàm Mạnh Ninh (44 tuổi, trú tại nhà số 9A/155 Phương Lưu, P.Đông Hải 1, Q.Hải An, TP.Hải Phòng) về hành vi sử dụng tài liệu giả của cơ quan, tổ chức.

Thẻ nhà báo giả được Đàm Mạnh Ninh sử dụng CTV

Trước đó, vào hồi 9 giờ 30 phút ngày 14.3, tổ công tác Công an Q.Lê Chân làm nhiệm vụ tuần tra, kiểm soát giao thông trên đường Hai Bà Trưng phát hiện Ninh điều khiển xe ô tô BS 15K - 022.62 đi vào đường một chiều, đã ra hiệu lệnh dừng xe kiểm tra.

Ngoài các giấy tờ liên quan, người này còn xuất trình một thẻ nhà báo. Nghi ngờ Ninh sử dụng thẻ nhà báo giả nên tổ công tác đã đưa về Công an P.An Biên gần đó để làm rõ.

Tại cơ quan công an, Đàm Mạnh Ninh khai nhận việc lên mạng internet đặt làm thẻ nhà báo giả.

Căn cứ vào các chứng cứ, tài liệu cũng như lời khai của Ninh, Cơ quan CSĐT Công an Q.Lê Chân đã ra quyết định tạm giữ hình sự đối với Đàm Mạnh Ninh để làm rõ vụ việc sử dụng thẻ nhà báo giả.