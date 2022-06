Hải Phòng: Thấy đèn nháy xanh đỏ khả nghi, công an kiểm tra phát hiện ổ ma túy

Ngày 21.6, Công an TP.Hải Phòng cho biết, Đội CSĐT tội phạm về ma túy, Công an Q.Ngô Quyền đang điều tra, làm rõ để xử lý theo pháp luật vụ án mua bán, tàng trữ, sử dụng ma túy trái phép.

Trước đó, vào khoảng 23 giờ ngày 8.6, Tổ công tác HP22 của Công an Q.Ngô Quyền trong quá trình tuần tra đã phát hiện trên căn hộ 519 ở tầng 5 của chung cư Hoàng Huy (đường Lạch Tray, Q.Ngô Quyền) có đèn xanh đỏ nhấp nháy rất khả nghi.

Ngay lập tức, lực lượng HP22 Công an Q.Ngô Quyền tiến hành kiểm tra. Thời điểm kiểm tra, trong phòng còn phát ra tiếng nhạc. Cơ quan công an đã phát hiện trong phòng có Nguyễn Thị Trang (26 tuổi, quê Lào Cai), Bùi Thị Trang (22 tuổi, quê Thanh Hóa), Hoàng Thị Ngân (22 tuổi, quê Tuyên Quang) và Phạm Thanh Dương (29 tuổi, ở 47/132 P.Đăng Giang, Q.Ngô Quyền, TP.Hải Phòng) đang có dấu hiệu sử dụng ma túy.





Tại hiện trường, tổ công tác thu một số tang vật nghi là ma túy gồm 1 túi nilon chứa 5 viên nén hình trụ màu xanh, 1 hộp kim loại màu trắng bên trong chứa sợi thảo mộc khô. Ngoài ra còn có 1 bộ sử dụng ma túy, 1 túi nilon chứa thảo mộc, 1 hộp kim loại chứa thảo mộc khô. Tổ công tác đã bàn giao các đối tượng cùng tang vật cho Đội CSĐT tội phạm về ma túy, Công an quận Ngô Quyền điều tra.

Quá trình mở rộng vụ án, Công an Q.Ngô Quyền đã bắt thêm Nguyễn Anh Minh (23 tuổi, ở 25b/30 đường Trần Nguyên Hãn, P.Cát Dài, Q.Lê Chân, TP.Hải Phòng) về hành vi mua bán trái phép chất ma túy và Lưu Đức Anh (19 tuổi, ở cùng Nguyễn Anh Minh) về hành vi tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy và tàng trữ trái phép chất ma túy. Công an Q.Ngô Quyền đã khởi tố vụ án và khởi tố các bị can để xử lý theo quy định của pháp luật.