Hải Phòng tiếp tục cho học sinh nghỉ học

Ngày 11.9, thông tin từ Sở GD-ĐT TP.Hải Phòng, cho biết đơn vị này vừa có văn bản gửi Chủ tịch UBND các quận,huyện; hiệu trưởng các trường THPT, phổ thông nhiều cấp; thủ trưởng các đơn vị trực thuộc và giám đốc trung tâm ngoại ngữ, tin học, giáo dục kĩ năng sống và hoạt động ngoài giờ chính khóa về việc cho học sinh nghỉ học do mưa lớn kéo dài.

Sở GD-ĐT TP.Hải Phòng đề nghị Chủ tịch UBND các quận, huyện căn cứ tình hình mưa lũ, ngập lụt, mức độ an toàn giao thông và các điều kiện khác, quyết định cho các trường, cơ sở giáo dục mầm non, tiểu học, THCS; trung tâm giáo dục nghề nghiệp, giáo dục thường xuyên (GDNN-GDTX) nghỉ học trực tiếp tại trường từ ngày 12.9 cho đến khi bảo đảm an toàn về thời tiết, giao thông, khắc phục thiệt hại sau bão.

Nhiều trường học ở Hải Phòng bị tàn phá do ảnh hưởng của bão số 3 ẢNH: VĨNH QUÂN

Chỉ đạo Phòng GD-ĐT, trung tâm GDNN-GDTX quận, huyện rà soát các điều kiện để tổ chức dạy học trực tuyến theo hướng dẫn của Sở GD-ĐT về hướng dẫn tổ chức, quản lý dạy học trực tuyến năm học 2024-2025. Đối với các đơn vị chưa đáp ứng về điện, đường truyền, ... không thể tổ chức dạy học trực tuyến, có kế hoạch dạy bù sau khi đi học trở lại.

Yêu cầu các trường THPT; phổ thông nhiều cấp học có cấp THPT; đơn vị trực thuộc nghỉ học trực tiếp tại trường từ ngày 12.9 cho đến khi có thông báo tiếp theo của Sở GD-ĐT. Các trường rà soát các điều kiện để tổ chức học trực tuyến theo hướng dẫn của Sở GD-ĐT về hướng dẫn tổ chức, quản lý dạy học trực tuyến.

Đối với các trung tâm ngoại ngữ, tin học, giáo dục kỹ năng sống và hoạt động ngoài giờ chính khóa cũng thực hiện theo thông báo như trên.

Hậu quả thảm khốc sau bão Yagi: 296 người chết và mất tích

Trong ngày 11.9, trên địa bàn TP.Hải Phòng đã có mưa to, có nơi mưa rất to gây ngập lụt nhiều địa bàn trong thành phố, gây khó khăn cho việc sinh hoạt, đi lại của nhân dân.

Bão số 3 cũng đã khiến 2.687 phòng học ở Hải Phòng bị tốc mái, trong đó hơn 1.000 phòng phải sửa chữa lớn. Mưa lũ cũng đã khiến việc sửa chữa cơ sở vật chất tại các nhà trường bị chậm trễ theo kế hoạch. Trước đó, Sở GD-ĐT TP.Hải Phòng cũng đã tất cả các học sinh nghỉ học từ ngày 9 - 10.9.