Thêm nhiều trường ở Hà Nội cho nghỉ học vì bão, lụt

Ông Trần Thế Cương, Giám đốc Sở GD-ĐT Hà Nội, cho biết ngày 10.9, có 114 trường học ở Hà Nội chưa đón học sinh trở lại trường, do ảnh hưởng của bão Yagi. Con số này tăng đáng kể so với ngày trước đó khi chỉ có 39 trường cho học sinh nghỉ học.



114 trường ở Hà Nội phải cho học sinh nghỉ vì bão, lụt ẢNH: B.Đ

Theo ông Cương, con số 114 trường còn có thể tăng lên do đêm qua nhiều nơi có mưa to đến rất to, gây ngập lụt.

Trước diễn biến phức tạp của thời tiết, Giám đốc Sở GD-ĐT Hà Nội chỉ đạo các nhà trường bảo đảm an toàn cho học sinh, cán bộ, giáo viên. Các cơ sở GD-ĐT cần thường xuyên theo dõi chặt chẽ diễn biến thời tiết và các thông tin cảnh báo liên quan; bảo đảm tuyệt đối an toàn mới tổ chức dạy học trực tiếp.

Ông Trần Thế Cương lưu ý, với các đơn vị, nhà trường bị ảnh hưởng nặng nề của bão; các trường ở xã đảo, ở địa bàn vùng trũng... cần có kế hoạch, chủ động triển khai hình thức dạy học trực tuyến để bảo đảm kế hoạch thời gian năm học 2024 - 2025.

Từ đêm 9.9 đến sáng nay 10.9, nhiều khu vực ở trung tâm Hà Nội có mưa vừa đến mưa to, tổng lượng mưa phổ biến 50 - 100 mm, có nơi cao hơn 150 mm, khiến nhiều tuyến đường ngập sâu. Sau giờ cao điểm buổi sáng, một số tuyến phố ở các quận Hà Đông, Thanh Xuân, Đống Đa; đại lộ Thăng Long... vẫn bị ngập, ùn tắc.

Ở một số địa phương khác, nhiều trường học vẫn tiếp tục đóng cửa. Sở GD-ĐT tỉnh Lào Cai cho biết, trừ một số trường ở thành phố, gần 580 trường học trong tỉnh đều đóng cửa ngày 10.9 để phòng, tránh bão lũ.

Tại Yên Bái, tất cả 440 trường đều cho học sinh nghỉ học hôm nay. Sở GD-ĐT tỉnh này cho biết, có 7 trường ở TP.Yên Bái và H.Lục Yên bị ngập lụt.

Tại Thái Nguyên, toàn bộ trường học thuộc các huyện Định Hóa, Phú Bình, Phú Lương, Đồng Hỷ tiếp tục cho học sinh nghỉ ngày 10.9; TP.Thái Nguyên cho học sinh nghỉ đến 11.9.

Các tỉnh Điện Biên, Sơn La, Cao Bằng có khoảng 600 trường ở cho toàn bộ trẻ mầm non, học sinh, sinh viên nghỉ hôm nay.