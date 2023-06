Hải Phòng: Trong 3 ngày, Công an Q.Kiến An phá 2 vụ trộm cắp tài sản

Ngày 19.6, thông tin từ Công an TP.Hải Phòng cho biết, Cơ quan CSĐT Công an Q.Kiến An vừa làm rõ 2 vụ trộm cắp tài sản trên địa bàn, khởi tố, bắt tạm giam 3 bị can liên quan đều trú trên địa bàn quận, gồm: Phạm Doãn Dũng (38 tuổi) và Đoàn Văn Cường (41 tuổi) cùng trú tại tổ dân phố Đẩu Phượng 1, P.Văn Đẩu; Nguyễn Thế Hưng (42 tuổi, trú tại tổ dân phố Minh Khai 3, P.Tràng Minh).

Các bị can Trần Doãn Dũng, Nguyễn Thế Hưng và Đoàn Văn Cường cùng tang vật (theo thứ tự từ trái qua phải). CACC

Trước đó, sáng 1.6, lợi dụng chị Phạm Thùy Dương (trú tại P.Văn Đẩu, Q.Kiến An, TP.Hải Phòng) đi làm, Phạm Doãn Dũng đã phá khóa đột nhập vào nhà trộm cắp 4 chiếc đồng hồ nam đeo tay trị giá khoảng 15.000.000 đồng; 1 nhẫn vàng; 1 đôi khuyên tai vàng tây và số tiền hơn 20.000.000 đồng tiền mặt. Tổng tài sản trộm được khoảng 50.000.000 đồng.

Đến trưa cùng ngày đi làm về, chị Dương phát hiện nhà mình bị kẻ gian đột nhập, lấy đi toàn bộ tài sản nói trên nên đã trình báo công an.

Ngay sau khi tiếp nhận đơn trình báo của nạn nhân, Đội Cảnh sát hình sự Công an Q.Kiến An phối hợp với Công an P.Văn Đẩu khẩn trương điều tra, xác định nghi phạm chính gây ra vụ trộm là Phạm Doãn Dũng. 2 ngày sau (3.6), Dũng bị bắt.

Tiến hành khám xét nơi ở của Dũng, cơ quan điều tra thu giữ 4 đồng hồ và 1 khuyên tai bằng kim loại, màu vàng là tang vật vụ án.

Xem nhanh 12h ngày 19.6: Bản tin thời sự toàn cảnh

Căn cứ vào lời khai của Dũng, Công an Q.Kiến An đã thu giữ thêm 1 chiếc nhẫn vàng mà Dũng đã bán cho cửa hàng kinh doanh vàng bạc trên đường Trần Tất Văn, P.Tràng Minh (Q.Kiến An) với giá 5.400.000 đồng.

Cũng trong thời gian nói trên, ngày 2.6, Công an Q.Kiến An tiếp nhận đơn trình báo của chị Nguyễn Thị Trang (32 tuổi, ở số 4/127 Đông Khê, Q.Ngô Quyền, TP.Hải Phòng) về việc chiếc xe BS 15B1 - 496.86 để ở khu giảng đường của Bệnh viện Phổi Hải Phòng bị mất cắp.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, 1 ngày sau, đội cảnh sát hình sự công an quận này đã làm rõ, bắt giữ Nguyễn Thế Hưng, tang vật là chiếc xe máy của chị Trang đã được thu hồi.

Từ lời khai của Hưng, công an thực hiện lệnh bắt giữ Đoàn Văn Cường với cáo buộc đồng phạm, là kẻ chuyên tiêu thụ xe gian.

Cơ quan CSĐT Công an Q.Kiến An đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Phạm Doãn Dũng và Nguyễn Thế Hưng về tội trộm cắp tài sản và Đoàn Văn Cường về tội chứa chấp tài sản do người khác phạm tội mà có.