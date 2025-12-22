Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Sức khỏe

Hải Phòng: Vụ ngộ độc tập thể nghi do rượu

Lã Nghĩa Hiếu
Lã Nghĩa Hiếu
22/12/2025 16:54 GMT+7

Sau khi dùng bữa tại một gia đình ở Hải Phòng, nhiều người có biểu hiện bất thường, nghi liên quan đến ngộ độc rượu. Những người này đã được đưa đến bệnh viện cấp cứu, nhưng một người đã bị tử vong.

Ngày 22.12, Cục An toàn thực phẩm (Bộ Y tế) cho biết, đơn vị này đã nhận được báo cáo nhanh của Sở Y tế TP.Hải Phòng về một vụ nghi ngộ độc thực phẩm liên quan đến rượu, xảy ra tại phường Tứ Minh (TP.Hải Phòng). Vụ việc khiến nhiều người phải nhập viện điều trị, trong đó một trường hợp tử vong.

Nghi ngộ độc rượu ở Hải Phòng , 1 người tử vong Sau bữa tiệc - Ảnh 1.

Bộ Y tế giao cơ quan chức năng vào cuộc vụ ngộ độc rượu khiến 1 người tại Hải Phòng tử vong

ẢNH MINH HỌA

Thông tin ban đầu cho biết, ngày 19.12, sau bữa ăn cơm, uống rượu tại gia đình ông Cà Ngọc Chung ở phòng Tứ Minh, một số người xuất hiện các triệu chứng bất thường như hoa mắt, chóng mặt, khó thở, mệt lả, nên được người nhà đưa đi cấp cứu tại bệnh viện. Dù được tích cực điều trị, nhưng một người đã không qua khỏi.

Ngay khi nhận được thông tin vụ việc, Cục An toàn thực phẩm yêu cầu Sở Y tế TP.Hải Phòng khẩn trương chỉ đạo các cơ sở y tế tập trung tối đa nhân lực, phương tiện để cứu chữa các bệnh nhân còn lại, hạn chế thấp nhất nguy cơ ảnh hưởng đến sức khỏe và tính mạng.

Đại diện Sở Y tế Hải Phòng cho biết tất cả những bệnh nhân bị ngộ độc rượu đều mắc các bệnh lý nặng trên nền nghiện rượu và đều là nam giới, độ tuổi trung bình từ 30 - 50. Qua thăm dò cho thấy, rất nhiều bệnh nhân nhập viện đều là những người thường xuyên uống rượu, với mức từ 300 ml rượu/ngày, có 5 trường hợp uống đến 1 lít/người/ngày.

Trước sự việc trên, Sở Y tế TP.Hải Phòng đã phối hợp với Sở Công thương và các lực lượng chức năng trên địa bàn tiến hành điều tra, truy xuất nguồn gốc loại rượu nghi chứa methanol liên quan đến vụ việc để dừng lưu thông, thu hồi sản phẩm và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm quy định về an toàn thực phẩm nếu được phát hiện.

Cơ quan chức năng khuyến cáo người dân tuyệt đối không sử dụng rượu trôi nổi, không rõ nguồn gốc, đồng thời nhanh chóng đến cơ sở y tế khi có dấu hiệu nghi ngờ ngộ độc.

Khám phá thêm chủ đề

Bộ Y tế Cục An Toàn Thực Phẩm ngộ độc rượu Hải Phòng
