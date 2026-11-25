Chiều 25.11, Công an TP.Hải Phòng cho biết, Phòng An ninh mạng đã phối hợp với Công an xã Vĩnh Thịnh làm việc với bà Trịnh T.T (trú xã Vĩnh Thịnh, Hải Phòng) để làm rõ hành vi đăng tải, chia sẻ thông tin sai sự thật liên quan vụ việc xảy ra tại xã Vĩnh Thuận.

Bà Trịnh T.T tại cơ quan công an ẢNH: CAHP

Theo cơ quan công an, mặc dù Công an TP.Hải Phòng đã thông tin ban đầu về việc không xảy ra vụ bắt cóc trẻ em tại xã Vĩnh Thuận, bà T. vẫn sử dụng tài khoản Facebook cá nhân để bình luận, đăng tải, chia sẻ những nội dung không đúng về vụ việc.

Tại cơ quan công an, bà T. thừa nhận không sinh sống tại địa bàn xảy ra vụ việc, không liên quan và cũng không biết có xảy ra việc bắt cóc trẻ em hay không. Tuy nhiên, do lo sợ và bức xúc nhất thời, bà T. đã đăng tải, chia sẻ thông tin sai sự thật.

Phòng An ninh mạng đang phối hợp với Công an xã Vĩnh Thịnh xử lý vụ việc theo quy định pháp luật.

Trước đó, Thanh Niên đã thông tin, khoảng 16 giờ ngày 24.11, một nhóm 14 người đi ô tô 16 chỗ dừng tại thôn Nội Thắng (xã Vĩnh Thuận). Những người trong đoàn theo đạo Tin Lành do ông N.H.T, là mục sư, trưởng 1 điểm nhóm Tin Lành tại Hải Phòng, dẫn đoàn.

Tại đây, 3 phụ nữ trong đoàn đến sân bóng, trò chuyện, hướng dẫn các cháu nhỏ nắm tay thành vòng tròn, hát, ghi hình và nói sẽ cho tiền, quà. Sau đó, một phụ nữ dẫn 2 cháu về phía ô tô để lấy tiền, khiến các cháu hoảng sợ, chạy đi báo người dân.

Nghi xảy ra vụ bắt cóc trẻ em, nhiều người dân tập trung, giữ nhóm người trên và đưa về trụ sở chính quyền địa phương.

Qua xác minh, cơ quan chức năng xác định nhóm người trong đoàn tham gia hoạt động của một số hội nhóm Tin Lành có đăng ký hoạt động. UBND xã Vĩnh Thuận khẳng định, trên địa bàn không xảy ra vụ bắt cóc trẻ em như thông tin lan truyền trên mạng xã hội.