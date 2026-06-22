Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự Dân sinh

Hai phường lớn nhất phía tây Gia Lai sắp xếp, tinh gọn thôn, tổ dân phố

Trần Hiếu
Trần Hiếu
Hai phường Pleiku và Diên Hồng (Gia Lai) đang triển khai các bước rà soát, sắp xếp, tinh gọn thôn, tổ dân phố theo chủ trương của Trung ương và địa phương.

Ngày 22.6, lãnh đạo UBND phường Pleiku và Diên Hồng (tỉnh Gia Lai) cho biết đang triển khai các công việc liên quan đến sắp xếp, tinh gọn thôn, tổ dân phố theo tinh thần công khai, minh bạch. Các tổ công tác đã trực tiếp đến từng khu dân cư tổ chức họp, lấy ý kiến người dân về phương án sắp xếp. Đây là cơ sở quan trọng để hai phường hoàn thiện đề án trình cấp có thẩm quyền xem xét, phê duyệt.

Theo ghi nhận ban đầu, đa số người dân đồng thuận với phương án sắp xếp, đồng thời kỳ vọng việc tinh gọn tổ chức sẽ tạo điều kiện thuận lợi hơn cho phát triển kinh tế - xã hội, hoạt động hiệu quả hơn, và phục vụ nhân dân tốt hơn.

Hai phường lớn nhất phía tây Gia Lai sắp xếp, tinh gọn thôn, tổ dân phố - Ảnh 1.

Việc sắp xếp tổ dân phố, thôn ở hai phường lớn nhất phía tây Gia Lai đang được triển khai khẩn trương

ẢNH: TRẦN HIẾU

Phường Pleiku hiện có 40 tổ dân phố, làng với 15.761 hộ, 67.680 nhân khẩu. Trong số này, 13 tổ dân phố đạt tiêu chuẩn theo quy định, còn 27 tổ dân phố, làng chưa đạt chuẩn. Theo phương án dự kiến, sau khi sắp xếp, phường sẽ còn 16 tổ dân phố đạt chuẩn và 1 làng đặc thù, giảm 23 đầu mối, tương đương 57,5% số đơn vị hiện có.

Tại phường Diên Hồng, UBND phường xây dựng phương án sắp xếp, giảm số lượng thôn, tổ dân phố từ 32 xuống còn 14 đơn vị, tương đương tỷ lệ tinh gọn hơn 56%. Để triển khai nhiệm vụ này, 11 tổ công tác đã trực tiếp đến từng khu dân cư tổ chức họp dân, lắng nghe và ghi nhận ý kiến nhằm hoàn thiện phương án sắp xếp trước khi trình cấp có thẩm quyền xem xét.

Theo phương án, toàn tỉnh Gia Lai sẽ thực hiện sắp xếp từ 2.693 thôn, tổ dân phố xuống còn 1.400 đơn vị, giảm 1.293 đơn vị.

Tin liên quan

Bộ Nội vụ thông tin mới nhất về sắp xếp thôn, tổ dân phố

Bộ Nội vụ thông tin mới nhất về sắp xếp thôn, tổ dân phố

Hiện đã có 34 tỉnh, thành phố hoàn thành phương án tổng thể sáp nhập thôn, sắp xếp tổ dân phố. 100% các địa phương đã hoàn thành phương án tổng thể sáp nhập thôn, tổ dân phố.

Khám phá thêm chủ đề

tinh gọn thôn sắp xếp tinh gọn thôn Gia Lai Phường Pleiku phường diên hồng sáp nhập tổ dân phố

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận