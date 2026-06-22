Hai phường lớn nhất phía tây Gia Lai sắp xếp, tinh gọn thôn, tổ dân phố

Ngày 22.6, lãnh đạo UBND phường Pleiku và Diên Hồng (tỉnh Gia Lai) cho biết đang triển khai các công việc liên quan đến sắp xếp, tinh gọn thôn, tổ dân phố theo tinh thần công khai, minh bạch. Các tổ công tác đã trực tiếp đến từng khu dân cư tổ chức họp, lấy ý kiến người dân về phương án sắp xếp. Đây là cơ sở quan trọng để hai phường hoàn thiện đề án trình cấp có thẩm quyền xem xét, phê duyệt.

Theo ghi nhận ban đầu, đa số người dân đồng thuận với phương án sắp xếp, đồng thời kỳ vọng việc tinh gọn tổ chức sẽ tạo điều kiện thuận lợi hơn cho phát triển kinh tế - xã hội, hoạt động hiệu quả hơn, và phục vụ nhân dân tốt hơn.

Việc sắp xếp tổ dân phố, thôn ở hai phường lớn nhất phía tây Gia Lai đang được triển khai khẩn trương ẢNH: TRẦN HIẾU

Phường Pleiku hiện có 40 tổ dân phố, làng với 15.761 hộ, 67.680 nhân khẩu. Trong số này, 13 tổ dân phố đạt tiêu chuẩn theo quy định, còn 27 tổ dân phố, làng chưa đạt chuẩn. Theo phương án dự kiến, sau khi sắp xếp, phường sẽ còn 16 tổ dân phố đạt chuẩn và 1 làng đặc thù, giảm 23 đầu mối, tương đương 57,5% số đơn vị hiện có.

Tại phường Diên Hồng, UBND phường xây dựng phương án sắp xếp, giảm số lượng thôn, tổ dân phố từ 32 xuống còn 14 đơn vị, tương đương tỷ lệ tinh gọn hơn 56%. Để triển khai nhiệm vụ này, 11 tổ công tác đã trực tiếp đến từng khu dân cư tổ chức họp dân, lắng nghe và ghi nhận ý kiến nhằm hoàn thiện phương án sắp xếp trước khi trình cấp có thẩm quyền xem xét.

Theo phương án, toàn tỉnh Gia Lai sẽ thực hiện sắp xếp từ 2.693 thôn, tổ dân phố xuống còn 1.400 đơn vị, giảm 1.293 đơn vị.