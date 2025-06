Hải quân Anh lần đầu lắp phòng máy để chơi điện tử ngay trên tàu sân bay

Theo Business Insider ngày 30.6, nhiều con tàu thuộc Hải quân Hoàng gia Anh trang bị nhiều dịch vụ giải trí cho các thuyền viên. Tuy nhiên, lần đầu tiên Anh lắp một phòng máy tính riêng, trang bị trên tàu sân bay HMS Prince of Wales.

Được cải tạo từ phòng huấn luyện cũ, căn phòng mới mang tên gọi chính thức là “phòng thể thao điện tử” và được lắp đặt vào tháng 2. Điểm chính của nơi đây là 8 máy tính được trang bị cấu hình mạnh mẽ để chơi game. Con tàu vừa neo đậu tại cảng Singapore và cho phép khách đến tham quan, trước khi tiếp tục hành trình nằm trong đợt triển khai kéo dài 8 tháng.

"Phòng thể thao điện tử" được bố trí máy tính cấu hình cao trên tàu HMS Prince of Wales ẢNH: BUSINESS INSIDER

Tiểu sĩ quan trưởng Martin Miller, người phụ trách kho hậu cần trên tàu, nói rằng sau khi kết thúc một ngày làm việc lúc 20 giờ, anh thường dành vài tiếng trong căn phòng này, tận hưởng điều hòa và chơi điện tử.

“Một số con tàu khác có máy chơi game cầm tay như PlayStation và Xbox ở nhà ăn, tuy nhiên đây là con tàu đầu tiên có dàn máy tính như thế này”, Business Insider dẫn lời viên sĩ quan Miller. Anh Miller cũng là Phó chủ tịch ủy ban thể thao điện tử của Hải quân Anh và quản lý phòng máy tính nêu trên.

Khi tàu lênh đênh dài ngày trên biển, đường truyền internet thường rất yếu và chỉ đủ để nhắn tin, do đó các thủy thủ thường cùng nhau thi đấu những trò chơi nhiều người sử dụng mạng nội bộ.

Sĩ quan Hải quân Anh chơi điện tử trên tàu ẢNH: BUSINESS INSIDER

Điểm hấp dẫn của phòng máy trên tàu sân bay HMS Prince of Wales là nó giúp các thuyền viên gắn kết hơn mà không màng cấp bậc. Trong khi đó, phòng máy chơi game cầm tay ở nhà ăn thường chỉ được những sĩ quan cấp cao sử dụng.

Vào tháng 3.2024, Bộ Quốc phòng Anh đã công nhận thể thao điện tử là một môn thể thao trong quân đội, nhấn mạnh bộ coi trọng các kỹ năng công nghệ liên quan trò chơi điện tử và kỳ vọng động thái này sẽ giúp thu hút các tài năng trẻ nhập ngũ.

Các tàu sân bay và tàu tấn công đổ bộ thường chở hàng trăm hoặc hàng ngàn sĩ quan, do đó cũng được bố trí nhiều tiện nghi giải trí. Ngoài phòng máy tính, tàu The Prince of Wales còn có phòng tắm nước đá, phòng xông hơi, hồ bơi bơm hơi, máy chơi golf mô phỏng, 3 phòng gym và phòng karaoke.