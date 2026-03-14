Hải quan bảo trì hệ thống mạng từ 21.3, doanh nghiệp cần đặc biệt lưu ý

Ban Công nghệ thông tin và Thống kê hải quan (Cục Hải quan, Bộ Tài chính) vừa có công văn gửi các chi cục hải quan khu vực thông báo việc bảo trì, nâng cấp hệ thống mạng tại Trung tâm Dữ liệu hải quan (Cục Hải quan).

Trong thời gian bảo trì, nâng cấp, các kết nối tới hệ thống công nghệ thông tin của ngành hải quan sẽ bị gián đoạn

Theo đó, thời gian triển khai từ 21 giờ ngày 21.3 đến 6 giờ ngày 22.3. Trong thời gian này, kết nối tới các hệ thống công nghệ thông tin của ngành hải quan đặt tại Trung tâm Dữ liệu hải quan sẽ bị gián đoạn.

Ban Công nghệ thông tin và Thống kê hải quan đề nghị các chi cục hải quan khu vực thông báo tới các đơn vị trực thuộc, các doanh nghiệp thuộc địa bàn quản lý; thực hiện tiến hành kiểm tra, theo dõi hoạt động của hệ thống sau khi nâng cấp.

Đầu mối phối hợp xử lý sự cố kỹ thuật là bộ phận hạ tầng công nghệ thông tin (Tổ Quản lý vận hành hệ thống công nghệ thông tin và dịch vụ công trực tuyến thuộc Ban Công nghệ thông tin và Thống kê hải quan), điện thoại: 02432242185.

Để tránh gián đoạn trong quá trình làm thủ tục, các doanh nghiệp xuất nhập khẩu được khuyến cáo nên chủ động hoàn thành việc khai báo và truyền tờ khai trước thời điểm bảo trì, nâng cấp hệ thống; hạn chế thực hiện các giao dịch khai báo quan trọng trong khung giờ bảo trì; theo dõi sát hoạt động hệ thống sau khi quá trình bảo trì, nâng cấp hoàn tất.