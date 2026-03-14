Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Kinh tế

Hải quan bảo trì hệ thống mạng từ 21.3, doanh nghiệp cần đặc biệt lưu ý

Đan Thanh
14/03/2026 20:13 GMT+7

Cục Hải quan sẽ bảo trì, nâng cấp hệ thống mạng từ 21 giờ ngày 21.3 đến 6 giờ ngày 22.3. Trong thời gian này, các kết nối tới hệ thống công nghệ thông tin của ngành hải quan sẽ bị gián đoạn.

Ban Công nghệ thông tin và Thống kê hải quan (Cục Hải quan, Bộ Tài chính) vừa có công văn gửi các chi cục hải quan khu vực thông báo việc bảo trì, nâng cấp hệ thống mạng tại Trung tâm Dữ liệu hải quan (Cục Hải quan).

Hải quan bảo trì hệ thống mạng từ 21.3, doanh nghiệp cần đặc biệt lưu ý- Ảnh 1.

Trong thời gian bảo trì, nâng cấp, các kết nối tới hệ thống công nghệ thông tin của ngành hải quan sẽ bị gián đoạn

ẢNH: THÁI BÌNH

Theo đó, thời gian triển khai từ 21 giờ ngày 21.3 đến 6 giờ ngày 22.3. Trong thời gian này, kết nối tới các hệ thống công nghệ thông tin của ngành hải quan đặt tại Trung tâm Dữ liệu hải quan sẽ bị gián đoạn.

Ban Công nghệ thông tin và Thống kê hải quan đề nghị các chi cục hải quan khu vực thông báo tới các đơn vị trực thuộc, các doanh nghiệp thuộc địa bàn quản lý; thực hiện tiến hành kiểm tra, theo dõi hoạt động của hệ thống sau khi nâng cấp.

Đầu mối phối hợp xử lý sự cố kỹ thuật là bộ phận hạ tầng công nghệ thông tin (Tổ Quản lý vận hành hệ thống công nghệ thông tin và dịch vụ công trực tuyến thuộc Ban Công nghệ thông tin và Thống kê hải quan), điện thoại: 02432242185.

Để tránh gián đoạn trong quá trình làm thủ tục, các doanh nghiệp xuất nhập khẩu được khuyến cáo nên chủ động hoàn thành việc khai báo và truyền tờ khai trước thời điểm bảo trì, nâng cấp hệ thống; hạn chế thực hiện các giao dịch khai báo quan trọng trong khung giờ bảo trì; theo dõi sát hoạt động hệ thống sau khi quá trình bảo trì, nâng cấp hoàn tất.

Hải quan rao bán 4.900 điện thoại iPhone, Oppo, Honor cũ, giá gần 3,4 tỉ

Chi cục Điều tra chống buôn lậu (Cục Hải quan) vừa thông báo bán 4.900 điện thoại di động loại iPhone, Oppo và Honor đã qua sử dụng, tổng giá niêm yết gần 3,4 tỉ đồng.

Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận