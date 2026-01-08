Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Thời sự

Hải quan rao bán 4.900 điện thoại iPhone, Oppo, Honor cũ, giá gần 3,4 tỉ

Đan Thanh
Đan Thanh
08/01/2026 11:47 GMT+7

Chi cục Điều tra chống buôn lậu (Cục Hải quan) vừa thông báo bán 4.900 điện thoại di động loại iPhone, Oppo và Honor đã qua sử dụng, tổng giá niêm yết gần 3,4 tỉ đồng.

Đây đều là tang vật vi phạm hành chính bị tịch thu, tài sản xác lập quyền sở hữu toàn dân, được bán nguyên lô không bán lẻ, nộp tiền theo hình thức chuyển khoản.

Lô thứ nhất là 2.540 điện thoại di động iPhone đã qua sử dụng, giá bán tài sản hơn 2,03 tỉ đồng. Mã số cuộc bán niêm yết là NY01-ĐTCBL-2026.

Lô thứ hai là 2.360 điện thoại di động loại iPhone, Oppo và Honor đã qua sử dụng, giá bán hơn 1,36 tỉ đồng. Mã số cuộc bán niêm yết là NY02-ĐTCBL-2026.

Hải quan rao bán 4 . 900 IPhone đã qua sử dụng , giá gần 3 , 4 tỉ đồng - Ảnh 1.

Hai lô điện thoại đã qua sử dụng được rao bán nguyên lô, nộp tiền theo hình thức chuyển khoản (ảnh minh họa)

ẢNH: HQ

Thời hạn đăng ký mua tài sản của 2 lô hàng trên đều là 5 ngày làm việc kể từ ngày 7.1. Địa điểm đăng ký mua tài sản là Chi cục Điều tra chống buôn lậu (phòng 16.08, trụ sở Cục Hải quan, số 9 Dương Đình Nghệ, P. Yên Hòa, Hà Nội).

Thời gian và địa điểm tổ chức bốc thăm lựa chọn người được quyền mua tài sản đều trong sáng 15.1 tại trụ sở Cục Hải quan.

Người có nhu cầu đăng ký mua tài sản nộp đơn đề nghị xem tài sản, đơn xin đăng ký mua tài sản kèm căn cước công dân hoặc Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh bản sao y công chứng.

Phiếu đăng ký mua tài sản do Chi cục Điều tra chống buôn lậu phát cho người đăng ký mua tài sản. Mỗi tổ chức, cá nhân đăng ký mua tài sản được phát 2 phiếu đăng ký mua tài sản.

Người đăng ký mua tài sản khi tham gia buổi bốc thăm lựa chọn người được quyền mua tài sản mang theo hộ chiếu, căn cước công dân, Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (đối với người mua là cơ quan, tổ chức, đơn vị, sự nghiệp), phiếu đăng ký mua tài sản…

Trường hợp người đăng ký mua tài sản không có mặt đúng thời gian tổ chức bốc thăm thì sẽ không được tham gia mua tài sản.

Người được quyền mua tài sản tự chịu mọi chi phí phát sinh trong vận chuyển, bốc xếp hàng hóa, tự chịu trách nhiệm bổ sung các thủ tục cần thiết theo quy định trước khi đưa hàng hóa lưu thông trên thị trường. Việc quản lý, sử dụng khai thác tài sản sau khi cá nhân mua tài sản được thực hiện theo quy định của pháp luật có liên quan.

Chi cục Điều tra chống buôn lậu lưu ý, những người sau đây không được tham gia mua tài sản công theo phương thức niêm yết giá: người không có năng lực hành vi dân sự; người bị mất hoặc bị hạn chế năng lực hành vi dân sự; người có khó khăn trong nhận thức, làm chủ hành vi hoặc người tại thời điểm đăng ký mua tài sản không nhận thức, làm chủ được hành vi của mình.

Người có thẩm quyền quyết định bán tài sản; người trực tiếp giám định, đánh giá lại giá trị tài sản; cha, mẹ, vợ, chồng, con, anh ruột, chị ruột, em ruột của những người này.

