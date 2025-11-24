Khám phá quy trình kiểm chứng độ bền smartphone của OPPO

Độ bền đã trở thành một trong những tiêu chí quan trọng nhất khi người dùng chọn mua smartphone. Trong bối cảnh thiết bị ngày càng mỏng nhẹ, tích hợp nhiều linh kiện hơn và được sử dụng trong vô số tình huống đời sống, việc kiểm chứng độ bền không thể dừng lại ở các bài thử tiêu chuẩn. Những gì diễn ra trong hệ thống phòng lab của OPPO tại Trung Quốc cho thấy quá trình đánh giá chất lượng hiện nay đã chuyển sang một mô hình khắt khe hơn, có khả năng mô phỏng nhiều rủi ro thường gặp của người dùng.

Quy trình kiểm tra lực cơ học trên vật liệu, mô phỏng độ bền linh kiện trong phòng thí nghiệm của OPPO ẢNH: OPPO

Một trong những điểm nhấn đáng chú ý là cách hãng tiếp cận các bài thử rơi vỡ và va đập. Tại Phòng thí nghiệm độ tin cậy QE (QE Reliability Lab), điện thoại phải trải qua hàng loạt bài kiểm tra mô phỏng hành vi sử dụng thực tế. Các bài thử rơi cự ly ngắn (micro drop) diễn ra hơn 14.000 lần từ độ cao 10 cm, mô phỏng tình huống thiết bị trượt khỏi tay trên bàn hoặc giường. Tiếp theo là bài thử xoay va đập (tumble), xoay thiết bị 150 vòng trong trống quay, tương đương hàng trăm cú rơi từ độ cao một mét. Ngoài ra, các bài thử rơi tự do từ 1 đến 1,8 m trên mặt đá được lặp lại nhiều lần để kiểm tra khả năng chịu lực của khung và linh kiện.

Khả năng chống nước và bảo vệ linh kiện trong môi trường ẩm được đánh giá bằng nhiều thử nghiệm khác nhau. Bài thử mưa (rain test) mô phỏng lượng mưa trung bình khi thiết bị đang hoạt động, sau đó để khô trong ba ngày trước khi tháo máy nhằm kiểm tra nguy cơ ăn mòn. Các bài phun sương muối, mồ hôi nhân tạo và mỹ phẩm - hóa chất gia dụng cũng được đưa vào nhằm phản ánh điều kiện khí hậu nóng ẩm và thói quen sinh hoạt của người dùng.

Thử nghiệm chống chất lỏng với nhiều loại dung dịch khác nhau phản ánh thói quen hằng ngày của người dùng ở nhiều môi trường khác nhau ẢNH: OPPO

Trình diễn về khả năng chống nước, OPPO thử nghiệm thực tế trên A6 Pro bằng cách thả thiết bị vào nhiều loại chất lỏng quen thuộc. Không chỉ là nước lạnh hay nước nóng, thử nghiệm còn bao gồm sữa, nước rửa chén, cà phê, trà, nước trái cây hay hỗn hợp chứa xà phòng. Đây là các tình huống phản ánh đúng thói quen sử dụng của người dùng khi mang máy vào bếp, phòng tắm hay môi trường có độ ẩm cao. Việc gia cố hơn 20 điểm có nguy cơ xâm nhập nước bằng gioăng silicon và màng chống nước cho thấy nỗ lực giảm thiểu tối đa rủi ro thấm chất lỏng ngay cả khi máy không được thiết kế để chịu các tiêu chuẩn cao hơn IPX8.

Cận cảnh linh kiện được tháo rời của Find X9 vừa ra mắt gần đây ẢNH: OPPO

Độ bền cũng liên quan trực tiếp đến độ chắc chắn của linh kiện bên trong. Tại workshop tháo máy Find X9 Pro, nhiều chi tiết kỹ thuật thể hiện nỗ lực nâng cao độ bền ngay từ thiết kế. Mặt lưng được gắn bằng lớp keo dày chỉ 0,1 mm nhưng có độ bám cao, cần nung nóng 15 phút mới có thể tháo. Cụm camera được bịt kín bằng keo chuyên dụng, tạo độ bền lên tới 500 Newton sau khi ép. Số lượng lỗ thông hơi được giảm và tập trung lại nhằm hạn chế đường xâm nhập nước - một yếu tố quan trọng trong việc cải thiện khả năng chống nước lâu dài.

Quy trình sản xuất kính dùng cho các smartphone của OPPO ẢNH: OPPO

Quá trình tạo ra kính gốm cường lực - một vật liệu quan trọng trong smartphone - được thực hiện tại Phòng thí nghiệm chế tạo kính (Glass Preparation Lab). Tại đây, máy móc mô phỏng toàn bộ quy trình từ nung nóng 1.500 - 1.600°C đến kết tinh vi mô, cho phép hình thành cấu trúc nano giúp hạn chế sự lan rộng của vết nứt khi thiết bị va đập.

Thử nghiệm dùng smartphone ở không gian có nhiệt độ cao để kiểm tra khả năng chịu nhiệt của thiết bị

ẢNH: OPPO

Khâu sản xuất các bảng mạch điện tử được thực hiện tại Trung tâm SMT, nơi mạch in được phủ kem hàn, gắn linh kiện bằng máy tự động và trải qua các bài kiểm tra bằng quang học, tia X và RF. Sau đó, thiết bị được chuyển tới xưởng lắp ráp để hoàn thiện, trước khi bước vào các bài thử cuối cùng về ngoại hình và độ bền.

Tổng thể hệ thống này cho thấy smartphone hiện đại ngày nay được đánh giá độ bền bằng nhiều lớp thử nghiệm khác nhau, từ mức vật liệu, linh kiện cho đến toàn thiết bị và kịch bản sử dụng thực tế. Trong bối cảnh người dùng mang theo smartphone ở nhiều không gian và điều kiện khí hậu khắc nghiệt, tiêu chuẩn độ bền đang dần được mở rộng hơn so với các chứng chỉ truyền thống, phản ánh đúng nhu cầu và rủi ro trong đời sống hằng ngày.