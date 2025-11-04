Trải nghiệm camera trên Oppo Find X9: chính xác, tự nhiên và có chiều sâu

Thiết kế và cảm giác sử dụng khi chụp ảnh trên Find X9

Ở góc nhìn tổng thể, thiết kế của Oppo Find X9 mang nhiều thay đổi so với thế hệ trước, đặc biệt trong cách bố trí cụm camera. Cụm ống kính nay được đặt lệch sang góc trái thay vì giữa thân máy như Find X8, giúp cảm giác cầm chụp thoải mái và tự nhiên hơn, nhất là khi xoay ngang để quay video hay chụp phong cảnh.

Thiết kế khung viền phẳng của Oppo Find X9 giúp thao tác cầm nắm tự nhiên, mang lại cảm giác chụp linh hoạt ở mọi góc độ ẢNH: KHẢI MINH

Khung viền phẳng và mặt lưng kim loại mờ giúp máy giữ được độ chắc chắn mà vẫn nhẹ, không trơn trượt khi chụp một tay. Khi cầm theo chiều ngang, các nút vật lý bố trí sát cạnh mang lại cảm giác thao tác như đang dùng một máy ảnh compact nhỏ gọn. Đây là chi tiết nhỏ nhưng thể hiện rõ sự quan tâm của Oppo đến trải nghiệm người dùng yêu nhiếp ảnh.

Khả năng chụp ảnh ban ngày: tái tạo màu sắc trong trẻo

Trong điều kiện ánh sáng tự nhiên, Oppo Find X9 cho thấy sự cân bằng rõ rệt giữa độ chi tiết và độ sáng tổng thể. Cảm biến 1/1.56 inch của camera chính thể hiện khả năng đo sáng chính xác, không để các vùng sáng bị cháy dù khung hình có độ tương phản cao như cảnh đường phố giữa trưa hay bầu trời nắng gắt. Các chi tiết như bóng cây, vạch kẻ đường, hay mảng tường sáng được tái hiện đầy đủ, không bị bệt màu hay nhiễu hạt.

Trong điều kiện ban ngày và đủ sáng, Oppo Find X9 cho hình ảnh màu sắc rực rỡ và có độ sắc nét, trong trẻo cao ẢNH: KHẢI MINH

Điểm nổi bật nhất ở Find X9 là cách xử lý tông màu tự nhiên. Màu xanh lá cây và xám của đường phố, các lớp bê tông, cây xanh và bầu trời đều có độ đậm vừa phải, không bị ám vàng hay ám lam như thường thấy ở các thiết bị khác. Oppo dường như đã tinh chỉnh lại thuật toán màu sắc Hasselblad để ảnh ban ngày phản ánh chính xác ánh sáng môi trường mà không làm mất đi chiều sâu khung hình.

Chụp ảnh ban đêm: khả năng kiểm soát ánh sáng yếu mạnh mẽ

Trong điều kiện ánh sáng yếu, Oppo Find X9 cho thấy khả năng kiểm soát khung hình ấn tượng. Cảm biến lớn giúp máy thu sáng tốt, giữ chi tiết rõ ở cả vùng tối và vùng sáng mạnh mà không làm cháy đèn hay mờ nền.

Ở môi trường thiếu sáng, thuật toán AI trên Find X9 giúp các bức ảnh ban đêm được đúng màu và giảm nhiễu khá tốt ẢNH: KHẢI MINH

Khi chụp cảnh phố hoặc không gian ngoài trời ban đêm, máy nhận diện nhanh nguồn sáng chính như biển hiệu, đèn xe hay ánh đèn đường để tự động điều chỉnh độ phơi sáng phù hợp. Nhờ vậy, khung hình giữ được chiều sâu và ánh sáng phản chiếu tự nhiên, không bị hiện tượng viền sáng hay ám màu thường thấy.

Khả năng nhận diện ánh sáng và cân bằng màu sắc trên Oppo Find X9 sẽ mang đến một trải nghiệm chụp ảnh sân khấu nghệ thuật dễ dàng hơn ẢNH: KHẢI MINH

Ngoài ra, khi thử nghiệm ở môi trường sân khấu, nơi ánh sáng nhân tạo thay đổi liên tục, thuật toán nhận diện nguồn sáng giúp máy phản ứng chính xác hơn so với chế độ đêm thông thường. Find X9 duy trì được tông màu da và độ tương phản giữa chủ thể và hậu cảnh, không làm lóa vùng da dưới ánh đèn rọi. Các chi tiết trong vùng tối như phục trang, phông nền hay đạo cụ vẫn được thể hiện rõ, cho cảm giác trung thực và cân bằng, đúng với không khí thật của buổi biểu diễn.

Chụp ảnh macro và tele

Oppo Find X9 cho phép chụp linh hoạt trong nhiều khoảng cách khác nhau nhờ cụm ống kính 50 MP có khả năng zoom quang học đến 3x và mở rộng bằng thuật toán đến 6x. Khi chụp ở tiêu cự xa, dựa trên thuật toán ghép khung (multi-frame fusion) độ chi tiết của ảnh vẫn được duy trì ổn định, không bị hiện tượng vỡ hạt hay mất tương phản.

Ở tiêu cự 487mm - tương đương zoom 20X, chi tiết hình ảnh như vân lá, sự phản chiếu của bóng đèn vẫn được tái tạo bằng AI với chi tiết đầy đủ và rõ ràng ẢNH: KHẢI MINH

Ở chế độ macro, Find X9 thể hiện độ chính xác màu và khả năng lấy nét tốt trong khoảng cách ngắn. Các chi tiết nhỏ như cánh hoa, bề mặt vật liệu hay họa tiết trên mô hình đều được tái hiện rõ ràng, không xuất hiện quầng sáng hay hiện tượng viền tím. Cảm biến chính có thể tự động chuyển sang chế độ macro khi người dùng tiến lại gần vật thể, với độ chuyển nét nhanh và chính xác, tạo cảm giác mượt mà khi thao tác.

Với chế độ chụp macro, Find X9 cho kết quả tốt ở nhiều tiêu cự từ góc rộng đến zoom 3x ẢNH: KHẢI MINH

Điểm đáng chú ý là thuật toán Hasselblad trên Find X9 không chỉ xử lý màu sắc mà còn tham gia vào việc tái hiện độ nổi khối. Ở các bức ảnh macro và tele, ánh sáng được phân bổ tự nhiên, giúp đối tượng nổi bật mà vẫn giữ được sự cân bằng tổng thể.

Chụp ảnh chân dung: nhận diện thông minh chủ thể

Trên Find X9, Oppo giới thiệu nền tảng xử lý ảnh LUMO Image Engine – thế hệ kế tiếp của thuật toán tái tạo màu và ánh sáng. Công nghệ này không chỉ tối ưu hình ảnh con người mà còn mở rộng cho cả động vật, giúp người dùng chụp được những khung hình chân dung tự nhiên, gần với cảm giác máy ảnh chuyên nghiệp.

Chế độ chân dung của Find X9 cho kết quả ánh sáng cân bằng, màu da tái hiện tự nhiên và tạo được vùng chuyển tiếp nhẹ nhàng giữa hậu cảnh và chủ thể ẢNH: KHẢI MINH

Khi chụp chân dung con người, Find X9 xử lý ánh sáng mềm mại, phân bố đều trên khuôn mặt, hạn chế hiện tượng cháy sáng vùng da sáng hoặc sạm vùng tối. Màu da được tái hiện trung tính, không ám hồng hay vàng quá mức, đồng thời giữ lại kết cấu thật của da thay vì làm mịn gắt. Vùng nền được làm mờ tự nhiên, chuyển tiếp êm giữa chủ thể và hậu cảnh, giúp gương mặt nổi bật mà vẫn giữ được không khí tổng thể của khung hình. Ở chế độ tele 2x và 3x, máy tạo hiệu ứng nông sâu rõ rệt, thích hợp cho chụp nửa người hoặc cận cảnh.

Với tính năng chỉnh sửa AI, ánh sáng trên khuôn mặt chủ thể được cân bằng dù góc chụp đang ngược sáng ẢNH: KHẢI MINH

Tính năng Đèn pin trong phần chỉnh sáng AI là điểm nhấn đáng chú ý. Khi kích hoạt, hệ thống sẽ mô phỏng nguồn sáng phụ từ hướng chính diện, làm sáng đều khuôn mặt mà không làm thay đổi tông màu gốc. Hiệu ứng này giúp ảnh chụp trong quán cà phê hoặc môi trường ánh sáng yếu vẫn có độ nổi khối rõ, gần giống ánh sáng phòng chụp.

Đáng chú ý, thuật toán LUMO cũng được tinh chỉnh để nhận diện khuôn mặt động vật, hoạt động hiệu quả với cả các loại động vật. Trong thực tế, máy xác định chính xác điểm lấy nét vào mắt, duy trì độ bám nét ổn định ngay cả khi thú cưng di chuyển nhẹ. Chi tiết lông được giữ sắc, không bị hòa khối trong vùng sáng, và bokeh xung quanh được xử lý mượt, không viền giả quanh mép tai hoặc râu.

Camera trên Find X9 nhận diện được khu vực mắt của động vật, một tính năng hiếm có trên các điện thoại cùng phân khúc ẢNH: KHẢI MINH

Các bức ảnh chụp mèo cho thấy hệ thống hiểu rõ ánh sáng phản chiếu từ lông và mắt, tự động giảm độ chói mà vẫn giữ được sự trong trẻo. Khi sử dụng ống kính 2x hoặc 3x, ảnh vẫn giữ độ nét cao, vùng mắt sáng nổi bật, điều thường thấy ở ống kính chân dung chuyên dụng.

Đánh giá chung

Camera Oppo Find X9 thể hiện sự cân bằng hiếm thấy giữa cảm biến phần cứng và thuật toán xử lý. Máy ghi lại khung cảnh ban ngày rõ ràng, tông màu chuẩn và dải tương phản rộng. Trong điều kiện thiếu sáng, cảm biến lớn cùng khả năng nhận diện nguồn sáng giúp ảnh giữ được độ chi tiết và ánh sáng tự nhiên, không thừa sáng cũng không nhiễu.

Các ống kính hoạt động đồng nhất, từ góc rộng, tele đến macro, mang lại độ liền mạch về màu sắc và chi tiết. Chế độ chân dung thể hiện chiều sâu, tái hiện tông da thật và xử lý hậu cảnh tự nhiên. Nhìn tổng thể, Find X9 cho thấy hướng đi ổn định của Oppo: tập trung vào độ chính xác, ánh sáng trung thực và sự nhất quán trong từng khung hình