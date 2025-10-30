Trải nghiệm Oppo Find X9: bước tiến của nhiếp ảnh và hiệu năng di động

Từ nhiều năm qua, dòng Find X luôn là nơi Oppo thể hiện những công nghệ tiên phong trong thiết kế và nhiếp ảnh di động. Với Find X9, hãng tiếp tục củng cố hình ảnh của mình ở phân khúc cao cấp bằng việc kết hợp khả năng xử lý hình ảnh thông minh, phần cứng mạnh mẽ và giao diện mượt mà – tất cả hướng đến việc mang lại trải nghiệm toàn diện hơn thay vì chỉ tập trung vào camera.

Thiết kế và hoàn thiện

Find X9 gây ấn tượng ngay từ cái nhìn đầu tiên với triết lý thiết kế tinh giản nhưng hiện đại. Viền màn hình được thu hẹp chỉ còn 1,18 mm – một trong những con số nhỏ nhất hiện nay trên smartphone – giúp mặt trước gần như chiếm trọn bởi tấm nền AMOLED 6,59 inch độ phân giải 1.5K. Tỷ lệ hiển thị đạt tới 95,4%, mang lại cảm giác không viền và liền lạc khi thao tác hoặc xem nội dung.

Thiết kế phẳng, viền mảnh và cụm camera lớn tạo điểm nhấn cho Find X9, mang phong cách hiện đại nhưng tối giản ẢNH: KHẢI MINH

Phần khung viền kim loại được bo tròn mềm mại, mặt lưng phủ kính cường lực Gorilla Glass 7i tạo cảm giác sang trọng nhưng không trơn tay. Oppo cũng tối ưu độ dày thân máy chỉ 7,99 mm cùng trọng lượng 203 g, tạo nên sự cân bằng tốt giữa tính di động và cảm giác chắc chắn khi cầm. Mặt sau vẫn giữ kiểu cụm camera tròn đặc trưng của dòng Find X, nhưng phần gù ống kính được hạ thấp nhẹ để không gây cấn khi đặt máy xuống mặt phẳng.

Các chi tiết được gia công tỉ mỉ, khung viền phẳng và chất liệu kim loại liền khối giúp Find X9 mang cảm giác cầm chắc và tinh tế. ẢNH: KHẢI MINH

Màn hình của Find X9 hỗ trợ tần số quét 120 Hz, độ sáng tối đa 3.600 nit và điều chỉnh PWM 3.840 Hz – các thông số giúp máy đạt độ hiển thị ổn định trong điều kiện ánh sáng mạnh, đồng thời giảm nhấp nháy và hạn chế mỏi mắt khi sử dụng lâu. OPPO cho biết tấm nền này đạt chuẩn 10-bit màu, hỗ trợ HDR10+ và tối ưu hiển thị theo nội dung, hướng đến trải nghiệm thị giác đồng đều giữa các ứng dụng.

Camera và khả năng nhiếp ảnh

Khả năng nhiếp ảnh là điểm thể hiện rõ nhất nỗ lực hoàn thiện của Oppo trên Find X9. Cụm ba camera đồng độ phân giải 50 MP gồm cảm biến chính Sony LYT-808 (1/1.4 inch), ống kính tele 3x (1/1.95 inch) và góc siêu rộng 120 độ cho thấy sự cân bằng giữa chi tiết, màu sắc và độ linh hoạt.

Thiết kế đưa cụm camera về một góc giúp cho thao tác chụp ảnh dễ dàng hơn phiên bản Find X8 trước đó với phần camera được đặt giữa mặt lưng máy ẢNH: KHẢI MINH

Trong điều kiện đủ sáng, máy tái hiện màu sắc trung thực, không đẩy bão hòa quá mức. Các chi tiết nhỏ như bề mặt vật thể, ánh sáng phản xạ và độ sâu trường ảnh được xử lý tinh tế, mang đến cảm giác “tự nhiên như mắt thấy”. Ảnh chụp cận cảnh thể hiện rõ lợi thế của ống kính tele-macro, giúp tái hiện kết cấu vật thể với độ sắc nét ấn tượng.

Một số hình ảnh chụp bằng Find X9 ở điều kiện ban ngày, đủ sáng ẢNH: KHẢI MINH

Khi chụp ngoài trời, cảm biến lớn giúp Find X9 giữ được bầu trời trong và vùng sáng ổn định, đồng thời thể hiện mảng xanh lá và màu hoa tách biệt, không bị bệt. Khả năng đo sáng và cân bằng trắng hoạt động chính xác, cho phép ảnh có độ chuyển mịn giữa vùng sáng và tối.

Một số hình ảnh chụp bằng Find X9 ở điều kiện ban đêm, thiếu sáng ẢNH: KHẢI MINH

Ở môi trường thiếu sáng, Find X9 vẫn duy trì được độ chi tiết cao nhờ khẩu độ f/1.6 cùng thuật toán Cân bằng sáng AI. Ảnh chụp đêm thể hiện rõ nguồn sáng nhưng không cháy, vùng tối vẫn còn thông tin, đặc biệt khi chụp kiến trúc hay vật thể có độ tương phản cao. Màu sắc ánh đèn được tái tạo đúng tông, không ám vàng hay bệt đỏ – điều mà nhiều điện thoại cùng phân khúc vẫn còn gặp khó khăn.

Khả năng chống rung cũng được cải thiện đáng kể, giúp các khung hình ở tốc độ thấp như 1/14s hay 1/20s vẫn giữ độ nét. Oppo Find X9 cho cảm giác phơi sáng tự nhiên, mô phỏng gần như ống kính quang học. Tất cả được kết hợp trong tông màu Hasselblad nhẹ nhàng, hướng đến trải nghiệm ảnh đời thực chứ không chỉ rực rỡ thị giác.

Hiệu năng, AI và trải nghiệm sử dụng

Oppo Find X9 được trang bị vi xử lý MediaTek Dimensity 9500 sản xuất trên tiến trình 3 nm, kết hợp 16 GB RAM và 512 GB bộ nhớ trong. Trong quá trình thử nghiệm thực tế, máy đạt 3.365.006 điểm trên Antutu Benchmark, xếp trong nhóm đầu của smartphone Android hiện nay. Đáng chú ý, điểm GPU đạt hơn 1,2 triệu cho thấy hiệu suất đồ họa rất cao, trong khi nhiệt độ vẫn được kiểm soát ổn định quanh mức 33°C trong suốt quá trình đo.

Hiệu năng và thông số phần cứng của Oppo Find X9 ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH

Khi chơi game, Find X9 giữ được mức khung hình ổn định nhờ công nghệ HyperBoost. Trong game Free Fire, máy vẫn duy trì được 90 fps ở chế độ hiệu suất cao, phản hồi cảm ứng nhanh và ổn định. Màn hình tần số quét 120 Hz cùng tốc độ lấy mẫu cảm ứng cao giúp thao tác mượt mà, đặc biệt khi chơi các tựa game đòi hỏi phản xạ nhanh. Hệ thống tản nhiệt đa lớp hoạt động hiệu quả, nhiệt độ mặt lưng chỉ ấm nhẹ dù máy hoạt động liên tục trong hơn 30 phút.

Hiệu năng chơi game trên Oppo Find X9 sẽ được nâng cao khi kết hợp cùng phần mềm quản lý trò chơi có sẵn ẢNH: KHẢI MINH

Viên pin 7.025 mAh sử dụng công nghệ Silicon-Carbon thế hệ mới cho thời lượng thực tế đáng ấn tượng. Theo ghi nhận, Find X9 có thể hoạt động hơn 27 giờ kể từ lần sạc đầy, với thời gian sáng màn hình đạt khoảng 3 giờ 15 phút trong điều kiện sử dụng hỗn hợp. Ở mức pin 39%, máy vẫn ước tính có thể dùng thêm hơn 12 giờ, cho thấy khả năng tối ưu điện năng tốt. Công nghệ sạc nhanh SuperVOOC 80W cho phép sạc từ 0 đến 50% chỉ trong hơn 15 phút, trong khi sạc không dây 50W và sạc ngược 10W giúp thiết bị linh hoạt hơn khi di chuyển.

Thời lượng pin của Find X9 đạt gần 28 giờ sử dụng hỗn hợp, tối ưu tốt dù chạy camera, mạng xã hội và benchmark liên tục ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH

Hệ điều hành ColorOS 16 không chỉ nâng cao độ mượt với hoạt ảnh song song, mà còn bổ sung nhiều tính năng AI hữu ích. Trong đó, AI xóa phản chiếu trên ảnh cho phép loại bỏ bóng kính hoặc vật thể dư thừa chỉ với một chạm, mang lại hiệu quả chỉnh sửa tự nhiên mà không cần qua phần mềm bên thứ ba. AI Mind Space tiếp tục là điểm nhấn, cho phép người dùng tóm tắt nội dung, ghi chú thông minh và tìm kiếm theo ngữ cảnh – hướng đến trải nghiệm điện thoại trở thành công cụ trợ lý cá nhân thực thụ.

Minh họa cho tính năng xóa phản chiếu bằng AI trên Oppo Find X9 ẢNH: KHẢI MINH

Đánh giá tổng quan Oppo Find X9

Oppo Find X9 thể hiện rõ định hướng của hãng trong việc tạo ra một thiết bị hoàn thiện về mọi mặt từ thiết kế, camera, pin cho tới trải nghiệm AI. Điểm đáng chú ý là sự cân bằng: máy vẫn giữ ngoại hình thanh thoát dù tích hợp pin lớn, duy trì độ sáng cao và hiệu năng mạnh nhưng không đánh đổi thời lượng sử dụng.

Nếu Find X9 Pro hướng đến người dùng chuyên sâu trong nhiếp ảnh và quay phim với ống kính tele 200 MP cùng khả năng quay 4K 120fps, thì Find X9 tiêu chuẩn là lựa chọn smartphone phù hợp hơn cho người dùng tìm kiếm sự tinh gọn, hiệu năng cao và hệ thống AI thông minh phục vụ công việc lẫn đời sống cá nhân.