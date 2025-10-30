Oppo ra mắt smartphone cao cấp Find X9 Series kèm camera Hasselblad 200 MP

Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Oppo đã chính thức giới thiệu dòng sản phẩm Find X9 Series tại Việt Nam, cùng thời điểm với sự kiện ra mắt toàn cầu tại Barcelona, Tây Ban Nha.

Theo đó, Find X9 Series là thế hệ flagship mới nhất của Oppo được thiết kế nhằm nâng cao tiêu chuẩn nhiếp ảnh di động chuyên nghiệp. Điểm nhấn của sản phẩm là sở hữu Hệ thống camera Hasselblad Chuyên Nghiệp với độ phân giải 200 MP, chip xử lý MediaTek Dimensity 9500 mạnh mẽ và pin Silicon Carbon dung lượng 7.500 mAh cho thời gian sử dụng lên đến 2 ngày. Sản phẩm cũng được trang bị hệ điều hành ColorOS 16 mang đến trải nghiệm mượt mà và thông minh.

Oppo ra mắt dòng smartphone cao cấp Find X9 Series kèm camera Hasselblad 200 MP - Ảnh 1.

Kết hợp cùng Ống kính tăng tiêu cự Hasselblad, Find X9 Pro đưa từng khoảnh khắc sân khấu đến gần tầm tay

ẢNH: T.L

Ông Văn Bá Luýt, Giám đốc sản phẩm Oppo Việt Nam, cho biết Find X9 Series là bước tiến mới trong hành trình nâng tầm nhiếp ảnh di động của Oppo. Với hệ thống camera đỉnh cao, sản phẩm cho phép người dùng ghi lại thế giới với độ chân thực và sắc nét, từ thiên nhiên hùng vĩ đến những đêm concert sôi động.

Nhiếp ảnh đỉnh cao không giới hạn

Find X9 Series được trang bị bộ ba camera sau 50 MP, bao gồm camera chính 50 MP với chống rung quang học (OIS), camera siêu rộng 50 MP hỗ trợ chụp macro và camera tele Hasselblad 50 MP cho những bức ảnh chân dung xóa phông. Hệ thống camera còn được tăng cường bởi Thuật Toán Hình Ảnh LUMO giúp tái hiện hình ảnh sắc nét và chính xác trong mọi điều kiện ánh sáng.

Đặc biệt, phiên bản Find X9 Pro được trang bị cảm biến tele Hasselblad 200 MP cho khả năng tái hiện hình ảnh siêu chi tiết ngay cả trong điều kiện ánh sáng phức tạp. Với ống kính tăng tiêu cự Hasselblad, Find X9 Pro cho phép zoom quang học tương đương 10x, giúp người dùng ghi lại những khoảnh khắc tại các sự kiện lớn như concert.

Oppo ra mắt dòng smartphone cao cấp Find X9 Series kèm camera Hasselblad 200 MP - Ảnh 2.

Find X9 Series sở hữu thông số kỹ thuật ấn tượng

Ảnh: T.L

Find X9 Series được trang bị chip xử lý MediaTek Dimensity 9500 mang lại hiệu suất cải thiện đáng kể và tiết kiệm năng lượng. Thiết kế của dòng sản phẩm này cũng được nâng cấp với vẻ ngoài sang trọng và cảm giác cầm nắm thoải mái. Màn hình AMOLED cao cấp với viền siêu mỏng, hỗ trợ tần số quét 120 Hz và độ sáng tối đa 3.600 nit mang đến trải nghiệm hình ảnh tuyệt vời.

Thời lượng pin trên sản phẩm ấn tượng lên đến 2 ngày chỉ với một lần sạc nhờ công nghệ pin silicon carbon thế hệ thứ ba. Cả hai phiên bản đều hỗ trợ sạc siêu nhanh giúp người dùng nhanh chóng bổ sung năng lượng.

Oppo ra mắt dòng smartphone cao cấp Find X9 Series kèm camera Hasselblad 200 MP - Ảnh 3.

Giá bán Oppo Find X9 Series tại Việt Nam

Ảnh: T.L

ColorOS 16 mang đến nhiều cải tiến về hiệu năng và trải nghiệm người dùng. Tính năng AI Mind Space cho phép người dùng lưu trữ thông tin quan trọng một cách nhanh chóng, trong khi tính năng O+ Connect giúp quản lý tệp giữa điện thoại và máy tính dễ dàng hơn.

Oppo Find X9 Series chính thức mở bán tại Việt Nam từ ngày 29.10 với nhiều phiên bản và màu sắc khác nhau. Find X9 (12/256 GB) có giá 22,99 triệu đồng; Find X9 (16/512 GB) có giá 26,99 triệu đồng; Find X9 Pro (16/512 GB) có giá 32,99 triệu đồng.

Đặc biệt, từ nay đến hết ngày 7.11, người dùng sẽ nhận được nhiều ưu đãi hấp dẫn khi mua Oppo Find X9 Series, với tổng giá trị lên đến 10 triệu đồng.

