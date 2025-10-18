Oppo Find X9 Series ra mắt tại Việt Nam ngày 29.10

Oppo Find X9 Series sẽ bao gồm hai phiên bản Find X9 và Find X9 Pro, được kỳ vọng sẽ thiết lập tiêu chuẩn đột phá mới cho nhiếp ảnh di động và phân khúc flagship trên toàn thế giới.

Sự kiện ra mắt toàn cầu Oppo Find X9 Series diễn ra vào ngày 28.10 tại Barcelona, Tây Ban Nha Ảnh: chụp màn hình



Find X9 Series mang ngôn ngữ thiết kế hoàn toàn mới, một sự kết hợp hoàn hảo giữa vẻ ngoài sang trọng và cảm giác cầm nắm thoải mái. Bộ đôi flagship được trang bị màn hình phẳng cao cấp với viền màn hình siêu mỏng chỉ 1,15 mm ở cả 4 cạnh. Find X9 sở hữu màn 6,59 inch nhỏ gọn, trong khi Find X9 Pro mang đến trải nghiệm thị giác đắm chìm hơn với kích thước 6,78 inch.

Bộ đôi được trang bị hệ thống Hasselblad Master Camera kết hợp cùng giải pháp nhiếp ảnh điện toán độc quyền LUMO Image Engine do Oppo tự phát triển. Đặc biệt, Find X9 Pro thiết lập một tiêu chuẩn nhiếp ảnh di động mới với camera telephoto Hasselblad 200MP. Đồng phát triển cùng Hasselblad từ hiệu chuẩn cảm biến đến thiết kế quang học, camera tele này đáp ứng các tiêu chuẩn khắt khe của Hasselblad, để mang lại độ chi tiết đến kinh ngạc trong các bức ảnh.

Find X9 Series được trang bị chip MediaTek Dimensity 9500, đưa dòng sản phẩm này trở thành một trong những thiết bị đầu tiên trang bị vi xử lý 3nm tiên tiến này. Kết hợp công nghệ pin silicon-carbon thế hệ thứ ba do O PPO phát triển, với dung lượng 7.025 mAh (đối với Find X9) và 7.500 mAh (đối với Find X9 Pro), nhằm đảm bảo thời lượng pin lên đến 2 ngày liên tục.

Find X9 Series mang đến các phiên bản màu trẻ trung và hiện đại, giúp người dùng nổi bật phong cách mỗi ngày Ảnh chụp màn hình



Sử dụng hệ điều hành ColorOS 16 mới nhất, mượt nhất, Find X9 Series thiết lập một chuẩn mực mới về độ mượt, thông minh và kết nối. Với công nghệ Hiệu Ứng Liền Mạ ch và Thuật Toán Đồ họa Siêu M ượt, giao diện người dùng trở nên linh hoạt và mượt mà hơn bao giờ hết. Tính năng Cân Chỉnh Sáng Chân Dun g AI cùng các tính năng AI thông minh khác góp phần tạo nên trải nghiệm liền mạch và truyền cảm hứng để người dùng tự do sáng tạo.



Ông Pete Lau, Giám đốc sản phẩm tại Oppo, chia sẻ: "Với dòng flagship Find X Series, Oppo luôn không ngừng thiết lập tiêu chuẩn mới về khả năng chụp ảnh trên di động, qua việc kết hợp giữa phần cứng dẫn đầu với công nghệ nhiếp ảnh điện toán tối tân. Đặc biệt, qua hợp tác với Hasselblad, Find X9 Series đã tiến thêm một bước đột phá về chất lượng hình ảnh. Kết hợp với thiết kế sang trọng, thời lượng pin mạnh mẽ và hệ điều hành ColorOS 16 mượt mà, liền mạch, Find X9 Series được kỳ vọng sẽ tái định nghĩa trải nghiệm flagship và khai mở một kỷ nguyên sáng tạo mới với thiết bị di động".

Sự kiện ra mắt Find X9 Series là một phần quan trọng trong chiến lược của Oppo nhằm mang công nghệ di động tiên tiến tiếp cận gần hơn với người dùng trên toàn cầu.