Oppo tung 'chiến binh pin trâu' A6 Pro Series tại Việt Nam

Đặc biệt, sự xuất hiện của MONO - "Chiến binh A-Bền", biểu tượng cho năng lượng bền bỉ và tinh thần trẻ trung, đã tạo thêm sức hút cho sự kiện ra mắt. Hình ảnh MONO bùng nổ trên sân khấu chính là thông điệp mà Oppo muốn gửi gắm qua A6 Pro Series: một thiết bị bền bỉ, đồng hành cùng người dùng trong mọi thử thách.

Oppo A6 Pro Series mang đến thiết kế bền bỉ, được bán với giá từ 7,49 triệu đồng

Ảnh: CTV

Oppo A6 Pro Series đi kèm công nghệ sạc nhanh SuperVOOC 80W có khả năng kháng nước và bụi đạt chuẩn IP66/IP68/IP69, cùng chứng nhận độ bền chuẩn quân đội hứa hẹn cho trải nghiệm bền bỉ suốt cả ngày. Pin 7.000 mAh được phát triển với thiết kế graphite mật độ cao, cho phép sản phẩm phát video YouTube HD liên tục trong 20 giờ, đàm thoại hơn 58 giờ và gọi WhatsApp tới 27 giờ.

Kết quả thử nghiệm cho thấy, sau 1.830 chu kỳ sạc, pin vẫn duy trì trên 80% dung lượng ban đầu. Công nghệ sạc nhanh cho phép điện thoại có thể sạc đầy 100% chỉ trong 61 phút. Đại diện Oppo Việt Nam cho biết công ty luôn nỗ lực đổi mới công nghệ để mang đến sản phẩm bền bỉ nhất cho người dùng. Dòng sản phẩm này không chỉ nâng cấp hiệu suất mà còn cải thiện độ bền theo thời gian.

Oppo A6 Pro Series còn được trang bị màn hình AMOLED siêu sáng lên đến 1.400 nit với tần số quét 120 Hz, cùng thuật toán Trinity Engine trên ColorOS 15 đảm bảo mọi tác vụ từ làm việc, giải trí đến chơi game đều diễn ra mượt mà.

Điện thoại đạt chứng nhận độ bền chuẩn quân đội nhờ thiết kế và vật liệu cải tiến

Ảnh: CTV

Sản phẩm cũng đạt chứng nhận độ bền chuẩn quân đội nhờ vào thiết kế và vật liệu cải tiến. Mặt kính cường lực AGC DT-Star D+ giúp hạn chế trầy xước, trong khi hợp kim nhôm cao cấp AM04 bảo vệ bo mạch chủ và các linh kiện cốt lõi.

Công nghệ Tăng Cường Kết Nố i AI 3.0 giúp ổn định mạng và chuyển đổi thông minh giữa các kết nối cho trải nghiệm chơi game mượt mà ngay cả trong điều kiện mạng phức tạp. Dù sở hữu viên pin lớn, Oppo A6 Pro Series vẫn giữ được thiết kế mỏng nhẹ với độ dày chỉ 8 mm và trọng lượng 188 gram. Người dùng được cung cấp 3 tùy chọn màu sắc: Hồng Thạch Anh, Xanh Vũ Trụ và Titan Ánh Xanh, man g đến phong cách hiện đại và tinh tế.

Oppo A6 Pro Series chính thức mở bán tại Việt Nam với nhiều phiên bản và mức giá từ 7,49 triệu đồng đến 9,99 triệu đồng. Đặc biệt, từ nay đến hết ngày 31.10.2025, người dùng sẽ nhận được nhiều ưu đãi hấp dẫn lên đến 2 triệu đồng khi mua sản phẩm.