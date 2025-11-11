Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Công nghệ Sản phẩm

Oppo Find X9 Series tăng trưởng gấp 5 lần so với thế hệ tiền nhiệm

Thành Luân
Thành Luân
11/11/2025 14:21 GMT+7

Oppo Find X9 Series, thế hệ flagship mới nhất của Oppo, vừa ghi nhận mức tăng trưởng bán ra ấn tượng gấp 5 lần so với thế hệ tiền nhiệm trong 10 ngày ra mắt chính thức tại thị trường Việt Nam.

Trước đó, Find X9 Series ra mắt tại The X Show trên không gian du thuyền sang trọng, nơi âm thanh, ánh sáng và hiệu ứng sân khấu được dàn dựng như một buổi đại nhạc hội chuyên nghiệp. Sự kiện không chỉ là hoạt động công bố mà còn là bối cảnh thực tế để Find X9 Series chứng minh khả năng phối hợp đồng bộ giữa hệ thống Camera Hasselblad chuyên nghiệp và nền tảng xử lý hình ảnh, qua đó mang lại sự tối ưu vượt trội dành cho những người yêu thích ghi lại các buổi biểu diễn trực tiếp và nhạc hội với mọi quy mô.

Oppo Find X9 Series ghi nhận tăng trưởng ấn tượng gấp 5 lần so với thế hệ Trước - Ảnh 1.

Thiết kế đưa cụm camera về một góc giúp cho thao tác chụp ảnh dễ dàng hơn phiên bản Find X8 trước đó với phần camera được đặt giữa mặt lưng máy

Ảnh: Khải Minh

Trong suốt đêm sự kiện, Find X9 Series ghi lại trọn vẹn các tiết mục với nhiều góc chụp khác nhau, từ toàn cảnh sân khấu đến cận cảnh nghệ sĩ. Đặc biệt, Camera Tele Hasselblad 200 MP trên Find X9 Pro kết hợp ống kính tăng tiêu cự Hasselblad cho khả năng zoom quang học tương đương 10x (230 mm), giúp người dùng vẫn có thể bắt rõ nét khuôn mặt, thần thái và trang phục biểu diễn dù đứng ở khoảng cách xa.

Song song đó, thuật toán hình ảnh LUMO do Oppo độc quyền phát triển tối ưu khả năng cân bằng ánh sáng và tái hiện màu sắc sân khấu. Sân khấu, ánh đèn chuyển động liên tục và hiệu ứng pháo hoa vẫn được thiết bị tái tạo sắc nét, giữ được chiều sâu và không khí đặc trưng của buổi diễn. Nhờ sự kết hợp giữa nền tảng phần cứng mạnh mẽ và phần mềm vượt trội, Find X9 Series thể hiện rõ vai trò của một thiết bị được tối ưu cho các buổi biểu diễn trực tiếp, mang lại khả năng chụp rõ nét, zoom xa, bắt trọn mọi cảm xúc.

Không chỉ nổi bật với khả năng nhiếp ảnh, Find X9 Series còn gây ấn tượng với bộ công cụ Oppo AI được thể hiện sống động ngay trên sân khấu The X Show. Các tính năng AI như trợ lý hội thoại thông minh, ghi âm, dịch thuật trực tiếp… được trình bày một cách trực quan cho khán giả. 

Kết hợp với nền tảng ColorOS 16, Find X9 Series mang đến nhiều trải nghiệm AI hữu dụng như Không gian Tinh thần (AI Mind Space) cho phép người dùng lưu nhanh thông tin quan trọng với phím cứng Snap Key; Trợ lý chỉnh sửa hình ảnh AI hỗ trợ cân chỉnh sáng, tối ưu tông da, và tái hiện chi tiết trong nhiều bối cảnh khác nhau.

Tin liên quan

Trải nghiệm camera trên Oppo Find X9: chính xác, tự nhiên và có chiều sâu

Trải nghiệm camera trên Oppo Find X9: chính xác, tự nhiên và có chiều sâu

Với cảm biến lớn và thuật toán nhận diện ánh sáng thông minh, Oppo Find X9 cho thấy nỗ lực cân bằng giữa khả năng xử lý kỹ thuật và cảm xúc nhiếp ảnh.

Khám phá thêm chủ đề

camera Hasselblad Oppo Nền tảng Android
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận