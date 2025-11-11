Oppo Find X9 Series tăng trưởng gấp 5 lần so với thế hệ tiền nhiệm

Trước đó, Find X9 Series ra mắt tại The X Show trên không gian du thuyền sang trọng, nơi âm thanh, ánh sáng và hiệu ứng sân khấu được dàn dựng như một buổi đại nhạc hội chuyên nghiệp. Sự kiện không chỉ là hoạt động công bố mà còn là bối cảnh thực tế để Find X9 Series chứng minh khả năng phối hợp đồng bộ giữa hệ thống Camera Hasselblad chuyên nghiệp và nền tảng xử lý hình ảnh, qua đó mang lại sự tối ưu vượt trội dành cho những người yêu thích ghi lại các buổi biểu diễn trực tiếp và nhạc hội với mọi quy mô.

Thiết kế đưa cụm camera về một góc giúp cho thao tác chụp ảnh dễ dàng hơn phiên bản Find X8 trước đó với phần camera được đặt giữa mặt lưng máy Ảnh: Khải Minh



Trong suốt đêm sự kiện, Find X9 Series ghi lại trọn vẹn các tiết mục với nhiều góc chụp khác nhau, từ toàn cảnh sân khấu đến cận cảnh nghệ sĩ. Đặc biệt, Camera Tele Hasselblad 200 MP trên Find X9 Pro kết hợp ống kính tăng tiêu cự Hasselblad cho khả năng zoom quang học tương đương 10x (230 mm), giúp người dùng vẫn có thể bắt rõ nét khuôn mặt, thần thái và trang phục biểu diễn dù đứng ở khoảng cách xa.

Song song đó, thuật toán hình ảnh LUMO do Oppo độc quyền phát triển tối ưu khả năng cân bằng ánh sáng và tái hiện màu sắc sân khấu. Sân khấu, ánh đèn chuyển động liên tục và hiệu ứng pháo hoa vẫn được thiết bị tái tạo sắc nét, giữ được chiều sâu và không khí đặc trưng của buổi diễn. Nhờ sự kết hợp giữa nền tảng phần cứng mạnh mẽ và phần mềm vượt trội, Find X9 Series thể hiện rõ vai trò của một thiết bị được tối ưu cho các buổi biểu diễn trực tiếp, mang lại khả năng chụp rõ nét, zoom xa, bắt trọn mọi cảm xúc.

Không chỉ nổi bật với khả năng nhiếp ảnh, Find X9 Series còn gây ấn tượng với bộ công cụ Oppo AI được thể hiện sống động ngay trên sân khấu The X Show. Các tính năng AI như trợ lý hội thoại thông minh, ghi âm, dịch thuật trực tiếp… được trình bày một cách trực quan cho khán giả.

Kết hợp với nền tảng ColorOS 16, Find X9 Series mang đến nhiều trải nghiệm AI hữu dụng như Không gian Tinh thần (AI Mind Space) cho phép người dùng lưu nhanh thông tin quan trọng với phím cứng Snap Key; Trợ lý chỉnh sửa hình ảnh AI hỗ trợ cân chỉnh sáng, tối ưu tông da, và tái hiện chi tiết trong nhiều bối cảnh khác nhau.

