Hải quan khẩn cấp chỉ đạo thông quan sầu riêng trong ngày

Cục Hải quan (Bộ Tài chính) vừa ban hành công văn khẩn yêu cầu các chi cục hải quan khu vực triển khai đồng bộ nhiều giải pháp nhằm tạo thuận lợi thông quan nông sản xuất khẩu, đặc biệt là sầu riêng.
Theo đó, các đơn vị phải tạo điều kiện tối đa để hàng hóa nông, lâm, thủy sản được thông quan ngay trong ngày, kể cả ngoài giờ hành chính; bố trí cán bộ, công chức giải quyết thủ tục thông quan và giám sát hàng hóa xuất khẩu ngoài giờ hành chính, ngày nghỉ, ngày lễ.
Giải quyết ngay các vướng mắc phát sinh trong quá trình thực hiện thủ tục hải quan xuất khẩu hàng hóa. Trường hợp có vướng mắc vượt thẩm quyền thì kịp thời báo cáo đề xuất gửi Cục Hải quan để được hướng dẫn.
Ngoài ra, cần phối hợp với các doanh nghiệp kinh doanh kho, bãi tại khu vực cửa khẩu bố trí địa điểm và tạo điều kiện cho việc bảo quản, phân loại hàng hóa của doanh nghiệp trong thời gian chờ xuất khẩu, tránh ảnh hưởng đến chất lượng hàng hóa nông, lâm, thủy sản xuất khẩu.
Các chi cục cũng được yêu cầu thường xuyên cập nhật tình hình xuất khẩu hàng hóa là nông, lâm, thủy sản trên địa bàn quản lý, cung cấp thông tin, khuyến cáo kịp thời tới các doanh nghiệp xuất khẩu qua các cửa khẩu trên địa bàn; phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng trên địa bàn điều tiết giao thông cho xe ra vào không bị ùn tắc, ảnh hưởng đến tiến độ thông quan hàng hóa.
Cạnh đó, thường xuyên trao đổi với hải quan cửa khẩu phía Trung Quốc để kịp thời xử lý các vướng mắc phát sinh giữa hai bên, kịp thời thông báo cho các doanh nghiệp Việt Nam biết những thay đổi về chính sách quản lý, kiểm tra của hải quan Trung Quốc để nắm bắt thông tin và thực hiện đúng.
Đối với các lô hàng đã thực xuất ra khỏi lãnh thổ Việt Nam, trường hợp không đủ điều kiện để nhập khẩu vào Trung Quốc, nếu doanh nghiệp đề nghị tái nhập trở lại thì ưu tiên, tạo điều kiện để giải quyết nhanh chóng thủ tục tái nhập.
Đáng chú ý, Cục Hải quan nghiêm cấm các hành vi gây khó khăn, phiền hà, sách nhiễu, kéo dài thời gian thông quan hàng hóa, làm phát sinh chi phí và gây thiệt hại cho doanh nghiệp.
6 tháng đầu năm, xuất khẩu nông sản tiếp tục là điểm sáng của nền kinh tế với trị giá đạt 35 tỉ USD.
Tuy nhiên, xuất khẩu một số hàng nông sản, nhất là sầu riêng có nguy cơ gặp khó khăn, liên quan đến thủ tục cấp, phê duyệt mã vùng trồng, cơ sở đóng gói, cơ sở kiểm nghiệm của cơ quan chức năng của Việt Nam và nước nhập khẩu.
Ngày 8.7, Phó thủ tướng Hồ Quốc Dũng đã chỉ đạo cần tháo gỡ ngay các khó khăn, vướng mắc, tạo điều kiện cho xuất khẩu nông sản. Trong đó, Bộ Tài chính phải chỉ đạo lực lượng hải quan tạo thuận lợi tối đa cho nông sản xuất khẩu, nhất là các mặt hàng tươi sống, dễ hư hỏng và sầu riêng trong thời gian tới...
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