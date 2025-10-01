Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Thời sự Quốc phòng

Hải quân kiểm tra bắn đạn thật trên biển

Đình Huy
Đình Huy
01/10/2025 07:26 GMT+7

Ngày 30.9, Vùng 3 Hải quân tổ chức hội nghị rút kinh nghiệm kiểm tra bắn đạn thật năm 2025.

Theo đó, nội dung kiểm tra bắn đạn thật được Bộ Tư lệnh Vùng 3 lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai toàn diện. Trong đó, tập trung thực hành huấn luyện chiến thuật, xử lý các tình huống giả định đã đề ra; thực hành các bảng bố trí chiến đấu; thực hành bắn đạn thật các loại súng, pháo trong biên chế.

Hải quân kiểm tra bắn đạn thật trên biển- Ảnh 1.

Biên đội tàu tham gia kiểm tra bắn đạn thật trên biển

ẢNH: V.3

Vùng 3 Hải quân cho biết, hội nghị nhằm đánh giá thực chất công tác huấn luyện của các đơn vị trong toàn vùng; nâng cao chất lượng tổng hợp, trình độ tổ chức chỉ huy, điều hành, phối hợp tác chiến của đội ngũ cán bộ các cấp và năng lực khai thác, sử dụng trang bị kỹ thuật của cán bộ, chiến sĩ trong toàn đơn vị.

Qua đó, tiếp tục điều chỉnh, bổ sung các phương án sẵn sàng chiến đấu, kế hoạch tác chiến, bảo đảm phù hợp với tình hình thực tiễn, điều kiện cụ thể của Bộ Tư lệnh Vùng 3 và các cơ quan, đơn vị đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền biển, đảo trong tình hình mới, nhất là trong điều kiện thời gian chuẩn bị ngắn.

Hải quân kiểm tra bắn đạn thật trên biển- Ảnh 2.
Hải quân kiểm tra bắn đạn thật trên biển- Ảnh 3.
Hải quân kiểm tra bắn đạn thật trên biển- Ảnh 4.
Hải quân kiểm tra bắn đạn thật trên biển- Ảnh 5.

Các loại súng pháo trên tàu chiến khai hỏa

ẢNH: V.3

Đại tá Vũ Đình Hiển, Phó Tư lệnh, tham mưu trưởng Vùng 3, cho biết các đơn vị đã làm tốt công tác chuẩn bị diễn tập; chú trọng công tác chuẩn bị văn kiện, tài liệu, bồi dưỡng cán bộ tàu, ngành.

Công tác hiệp đồng chặt chẽ giữa các lực lượng tàu, tên lửa bờ, radar, bảo đảm nhịp nhàng; tổ chức các bài bắn đạn thật của các lực lượng tàu, bờ đạt 100% hoàn thành tốt nội dung, chương trình theo kế hoạch, đạt mục đích, yêu cầu đề ra, bảo đảm an toàn tuyệt đối trong quá trình thực hiện nhiệm vụ.

Ông Hiển đề nghị các cơ quan, đơn vị rút kinh nghiệm, đề ra các biện pháp lãnh đạo, chỉ đạo, nâng cao chất lượng công tác huấn luyện chiến đấu của đơn vị mình trong thời gian tiếp theo.

'Đôi mắt' của tên lửa KU VASK-03 do Việt Nam sản xuất có gì đặc biệt?

'Đôi mắt' của tên lửa KU VASK-03 do Việt Nam sản xuất có gì đặc biệt?

Đầu tự dẫn tên lửa băng tần KU VASK-03 được lắp trên các loại tên lửa đối hải, do Việt Nam sản xuất, có chức năng tự động tìm kiếm, phát hiện mục tiêu trên biển, lựa chọn mục tiêu để bám sát và đo đạc tham số dẫn đường, điều khiển tên lửa đâm trúng mục tiêu.

