Hải quân kiểm tra bắn đạn thật trên biển

Theo đó, nội dung kiểm tra bắn đạn thật được Bộ Tư lệnh Vùng 3 lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai toàn diện. Trong đó, tập trung thực hành huấn luyện chiến thuật, xử lý các tình huống giả định đã đề ra; thực hành các bảng bố trí chiến đấu; thực hành bắn đạn thật các loại súng, pháo trong biên chế.

Biên đội tàu tham gia kiểm tra bắn đạn thật trên biển ẢNH: V.3

Vùng 3 Hải quân cho biết, hội nghị nhằm đánh giá thực chất công tác huấn luyện của các đơn vị trong toàn vùng; nâng cao chất lượng tổng hợp, trình độ tổ chức chỉ huy, điều hành, phối hợp tác chiến của đội ngũ cán bộ các cấp và năng lực khai thác, sử dụng trang bị kỹ thuật của cán bộ, chiến sĩ trong toàn đơn vị.

Qua đó, tiếp tục điều chỉnh, bổ sung các phương án sẵn sàng chiến đấu, kế hoạch tác chiến, bảo đảm phù hợp với tình hình thực tiễn, điều kiện cụ thể của Bộ Tư lệnh Vùng 3 và các cơ quan, đơn vị đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền biển, đảo trong tình hình mới, nhất là trong điều kiện thời gian chuẩn bị ngắn.

Các loại súng pháo trên tàu chiến khai hỏa ẢNH: V.3

Đại tá Vũ Đình Hiển, Phó Tư lệnh, tham mưu trưởng Vùng 3, cho biết các đơn vị đã làm tốt công tác chuẩn bị diễn tập; chú trọng công tác chuẩn bị văn kiện, tài liệu, bồi dưỡng cán bộ tàu, ngành.

Công tác hiệp đồng chặt chẽ giữa các lực lượng tàu, tên lửa bờ, radar, bảo đảm nhịp nhàng; tổ chức các bài bắn đạn thật của các lực lượng tàu, bờ đạt 100% hoàn thành tốt nội dung, chương trình theo kế hoạch, đạt mục đích, yêu cầu đề ra, bảo đảm an toàn tuyệt đối trong quá trình thực hiện nhiệm vụ.

Ông Hiển đề nghị các cơ quan, đơn vị rút kinh nghiệm, đề ra các biện pháp lãnh đạo, chỉ đạo, nâng cao chất lượng công tác huấn luyện chiến đấu của đơn vị mình trong thời gian tiếp theo.